Beleggers verkopen 7 mld aan aandelen

Nederlandse particuliere beleggers hebben de afgelopen 18 maanden, sinds het uitbreken van de kredietcrisis, hun Nederlandse aandelenportefeuille met eenvijfde ingekrompen. Hierdoor is 7 miljard euro verplaatst naar spaarrekeningen en deposito’s bij banken.

De verkoop van aandelen maakt deel uit van een grote verschuiving naar een lager risicoprofiel en meer vast rendement die spaarders en beleggers hebben aangebracht in hun gezamenlijke portefeuilles van 400 miljard euro.

Dat blijkt uit het Statistisch Bulletin dat De Nederlandse Bank vanmiddag heeft gepubliceerd. De cijfers van de centrale bank zijn de eerste gedetailleerde gegevens over de beleggingsstrategie van huishoudens in Nederland.

De burgers hebben hun aandelenbelangen in Nederland en in het buitenland gereduceerd en de afgelopen maanden tientallen miljarden euro’s extra gestort op spaarrekeningen en deposito’s bij banken met een hoge rente.

Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens hebben beleggingen in aandelen of effecten met een vaste rente, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. Zij hebben de afgelopen anderhalf jaar voor per saldo 9 miljard euro Nederlandse en buitenlandse aandelen verkocht, maar ook verliezen geleden op hun overblijvende portefeuille van nog eens 10 miljard euro, schat de centrale bank.

De beleggingen en spaargelden van huishoudens spelen een prominente rol in de Nederlandse economie omdat gezinnen de afgelopen jaren een deel van het rendementen hebben uitgegeven. De Nederlandsche Bank becijfert de spaargelden van huishoudens, inclusief betaalrekeningen, per eind juni 2008 op 300 miljard euro en de effectenportefeuilles op 100 miljard euro, waarvan 24 miljard in aandelen en bijna 44 miljard euro in beleggingsfondsen, die grotendeels in aandelen beleggen.

