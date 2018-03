Belasting omlaag? In deze tijd? Vergeet het maar!

De financiële sector wankelt, de regering probeert redding te brengen met een megafonds – en hoe reageren de verkiezingscampagnes? Met hetzelfde vaste ritme van toespraken van de kandidaten, spotjes en wederzijdse verwijten.

John McCain haalt Barack Obama neer omdat die zich vijf minuten liet adviseren door een directeur van een hypotheekverstrekker die aan de basis van het probleem stond. Obama wijst op McCains vroegere pleidooien voor deregulering. Beiden zijn vóór het fonds – maar stellen zoveel voorwaarden dat ze hun steun, mocht dat politiek profijtelijk zijn, alsnog in kunnen trekken.

Het fundamentele probleem dat de crisis veroorzaakt, roeren zij intussen nauwelijks aan: het feit dat de volgende president, ongeacht zijn naam, aan het hoofd zal staan van een federale overheid met het vermoedelijk grootste tekort uit de Amerikaanse geschiedenis.

„Op de dag van hun inauguratie kunnen ze hun economische plan het raam uitgooien”, zegt Bruce Bartlett, die enkele boeken over aanbodeconomie schreef en eerder werkte voor de presidenten Reagan en Bush sr. „De plannen van beide kandidaten zijn volledig achterhaald. Maar uit niets blijkt op dit moment dat ze daar de minste belangstelling voor hebben.”

Bartlett publiceerde twee jaar geleden een frontale aanval op de expansieve begrotingspolitiek van de huidige president Bush. Zijn boek How George W. Bush Bankrupted America and Betrayed the Reagan Legacy leidde ertoe dat hij werd ontslagen bij een denktank in Texas.

Tegelijk legde het boek het ongenoegen bloot dat veel fiscale conservatieven hebben over Bush en het begrotingstekort. Een lichtzinnigheid waarvoor de VS, nu sprake is van een echte crisis, de prijs betalen, aldus Bartlett.

Volgens hem is het ondenkbaar dat McCain, mocht hij president worden, nog de belastingen kan verlagen zoals hij voorstelt. Evengoed is vorige week de bodem weggeslagen onder Obama’s plannen een algemene verzekering tegen ziektekosten in te voeren en een fonds voor infrastructuurinvesteringen op te richten. „Vergeet dat allemaal maar”, zegt Bartlett. „Het is duidelijk dat de federale overheid extra inkomsten nodig heeft. Dus het idee dat we nu nog belastingen kunnen verlagen is absúrd. Zoals ook Obama’s plannen geen enkele kans meer maken. Dit land gaat af op een periode waarin belastingen omhóóg gaan en er bovendien fors bezuinigd zal moeten worden op de uitgaven.”

„Niet alleen is het onmogelijk Obama’s plan voor een ziektekostenverzekering in te voeren, zegt hij, het staat al bijna vast dat de federale regering zal bezuinigen op ziektekosten voor laagstbetaalden en ouderen (Medicaid en Medicare), alsmede op uitkeringen. „Het is mogelijk dat er andere manieren gevonden worden – defensie bij voorbeeld – maar dat lijkt me allemaal erg onwaarschijnlijk.”

Het stoort Bartlett dat er zo weinig aandacht in de campagne is voor de nieuwe realiteiten. Afgelopen weekeinde schreef hij erover in The Washington Post: er kwam amper reactie. „Ik hoop dat het systeem – media, adviseurs, deskundigen – de kandidaten dwingt op de nieuwe realiteit in te gaan. En als ze dan niet willen, weten we in ieder geval dat we geen erg moedige kandidaten hebben.”

Dat ook conservatieve denktanks afwezig zijn in dit debat verbaast hem niet, gezien zijn ervaringen twee jaar geleden. „Er is veel lafheid in die wereld. Mensen volgen slaafs een partij – terwijl burgers denken dat ze intellectueel zuiver werk afleveren.”

Overigens gelooft Bartlett dat Reagan, nog altijd de held van het Amerikaanse conservatisme, onder deze omstandigheden hetzelfde zou hebben gedaan als Bush nu doet. De conservatieven die zich nu principieel tegen de interventies van de overheid keren zitten er volgens Bartlett naast.

„Ik denk dat veel conservatieve critici de werking van de financiële markten niet begrijpen. Er is verschil tussen voorkomen dat de financiële sector ineenstort en het redden van ongezonde bedrijven. Je kúnt niet toestaan dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen zodat de Great Depression zich herhaalt. Ik begrijp dat er conservatieven zijn die zo graag hun principes naleven dat ze op de koop toenemen dat we tien jaar armoede in dit land tegemoet gaan. Maar geen verstandig mens zal dat steunen, lijkt me.”

Als voormalig Republikein – officieel is Bartlett onafhankelijk – denkt hij dat Obama het meest geschikt is het land door de crisis te helpen. „Omdat McCain zich meer aan demagogie schuldig maakt, zou ik op dit moment Obama als leider kiezen. Hij lijkt meer rust en evenwicht te hebben. Maar morgen kan ik er anders over denken.”