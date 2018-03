Sinds kort draait de remake van 3:10 to Yuma met Russell Crowe en Christian Bale in de hoofdrollen. Precies vijftig jaar eerder maakte Delmer Daves de film op bescheidener schaal: in zwart-wit, ruim een half uur korter en met acteurs Glenn Ford en Van Heflin.

