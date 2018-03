Bedrijf zoekt manager

Eigenlijk is het woord ‘leider’ niet meer van deze tijd. Want een leider leidt niet meer. Hij managet. De moderne manager is iemand die luistert naar zijn personeel (‘medewerkers’). Iemand die zichzelf is (‘authentiek’). Iemand die invoelend is (‘interpersoonlijke sensitiviteit’). En iemand die zijn zwaktes toont, zoals één van de geïnterviewden verwoordt: „Het kan geen kwaad soms te zeggen: jongens, we gaan een moeilijke periode tegemoet en ik weet even niet hoe we dit op moeten lossen.”

„Een goede leider is zichzelf, en durft op bepaalde momenten ook zijn onzekerheden toe te geven. Het kan geen kwaad soms eens te zeggen: jongens, we gaan een moeilijke periode tegemoet en ik weet zelf ook even niet hoe we dit op moeten lossen.”

„Je bent leidinggevende bij de gratie van een team dat jou leider laat zijn. Daarom is het belangrijk dat een leider zich realiseert dat er een wisselwerking is tussen de leider en zijn mensen. Je doet het samen, in overleg. Ik probeer stevig te zeggen hoe ik het wil. Ik hoor graag ideeën aan van mijn team, maar uiteindelijk neem ik de beslissing. Ik probeer me ook kwetsbaar op te stellen. Geef het aan, heb ik tegen mijn team gezegd, als je vindt dat dingen niet goed gaan.”

„Het was behoorlijk wennen. Het heeft toch wel een half jaar geduurd voordat ik mezelf comfortabel voelde in die rol. Ik kwam uit het team, en ineens was ik de baas. Dan ga je jezelf vragen stellen. Wat is een baas? Hoe ga je daarmee om?”

Ik kan geen botte opmerkingen maken

Jochem Moerkerken (36) is sinds twee jaar lid van het managementteam Nederland van Roland Berger Strategy Consultants. Hij geeft leiding aan tien mensen.

Wat zijn voor jou de grootste veranderingen in je werk sinds je leidinggevende bent?

„Vooral het gevoel voor verantwoordelijkheid. Die is echt explosief toegenomen. Vroeger was je vooral bezig met het hier en nu: projecten draaien en klanten binnenhalen. Nu heb ik een andere rol. De nadruk ligt niet zo zeer op de korte termijn. Ik ben nu verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kantoor en de mensen. Ik neem beslissingen. Gaan we met deze toeleverancier in zee? Past dit project wel bij wat we willen? Is deze afspraak op lange termijn wel goed voor het kantoor en mijn mensen?”

Je bent nu de baas van mensen die vroeger je collega’s waren. Is dat moeilijk?

„Het is vooral anders. In het werk zelf blijf je eigenlijk op dezelfde manier samenwerken. Maar op persoonlijk vlak heb je een andere relatie. Jij bent nu degene die mensen voordraagt voor een promotie, die beoordelingsgesprekken voert. Dat is wennen. Je bent belangrijk voor mensen.”

Maar jij hebt hen toch ook nodig?

„Klopt. Mijn succes is gerelateerd aan hun succes. Kijk, als je begint ben je vooral bezig om zelf succesvol te zijn. Als leider is je succes afhankelijk van hoe je werknemers presteren.”

Heeft het leider-zijn invloed op je gedrag op de werkvloer?

„Je hebt een bepaalde voorbeeldrol. Daar moet je over nadenken. Je moet leiderschap uitstralen. Daarom moet je emoties onder controle houden. Ik kan dus niet meer laten zien dat ik chagrijnig ben, of zo maar een botte opmerking maken.”

Wat heeft een goede leider nodig?

„Je kunt alleen een goede leider zijn als je een goed beeld hebt van waar je heen wilt met een bedrijf. En je moet mensen kunnen inspireren. Dat betekent niet per se dat je op een zeepkist moet kunnen staan. Extravert zijn hoeft helemaal niet zo belangrijk te zijn. We zijn niet allemaal Churchill. Je kunt ook een voorbeeld zijn door mensen één op één te overtuigen. Zo zit ik ook meer in elkaar.”

Wat vind jij lastig in je rol als leider?

„Het voeren van slechtnieuwsgesprekken. Ik vind het moeilijk. Ik denk dat het een bepaalde ervaring en hardheid vergt om dat goed te kunnen.”