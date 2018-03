Bakkersland mag concurrent kopen

Amsterdam, 24 sept. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de overname van Quality Bakers door Bakkersland goedgekeurd. De overname is volgens de NMa geen belemmering voor de concurrentie. De instantie maakte dat gisteren bekend. Naast de nieuwe combinatie is er nog een andere grote aanbieder actief, Bake Five. Ook kunnen supermarkten volgens de NMa een eigen bakkerij beginnen, of een deel van hun inkoop overhevelen naar andere bakkerijen. Daardoor zal de nieuwe combinatie de prijzen van brood niet kunnen verhogen, aldus de NMa.