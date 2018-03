Alleen Lazovic verstoort met armzwaai familiefeestje

Jong PSV 0 PSV 3

Ruststand 0-1. 4. Wuytens 0-1, 46. Lazovic 0-2, 90. Lazovic 0-3. Scheidsrechter: Winter. Toeschouwers: 28.000.

Stijn Wuytens speelde vorig seizoen nog bij Jong PSV. Gisteravond stond de Belgische middenvelder door een wonderlijke loting met de reserves van PSV tegenover zijn oud-ploeggenoten in het KNVB-bekertoernooi. Hij toonde hen met een doelpunt en een schot op de lat binnen enkele minuten het verschil tussen het niveau van trainingen bij de landskampioen en wedstrijden in de beloftencompetitie.

Wuytens was de enige voormalige jeugdspeler van PSV in het elftal van trainer Huub Stevens. Hij hield het complete elftal dat zaterdagavond had verloren van AZ aan de kant, dus ook Ibrahim Afellay, Dirk Marcellis en Otman Bakkal, die afkomstig zijn uit de eigen jeugd. In plaats van hen speelden onder anderen leeftijdsgenoten Nordin Amrabat, Erik Pieters en Stef Nijland, die hun voetbalopleiding elders kregen. Wel had Stevens een basisplaats voor de jonge Funso Ojo, maar hij traint vanaf vandaag weer gewoon mee met Jong PSV.

Toch is de intentie van de club uit Eindhoven in de toekomst meer te putten uit de jeugdopleiding, te beginnen met het beloftenelftal van trainer Anton Janssen. Bekende namen telt de ploeg genoeg met Arne Nilis – zoon van oud-speler Luc Nilis –, Nigel Hasselbaink – neef van oud-international Jerrel Hasselbaink –, en Romario Sabaja – geen familie, wel vernoemd naar de voormalige Braziliaanse spits. Zij stelden zich voor de bekerwedstrijd met hun ploeggenoten via video voor aan het publiek, dat gratis toegang had tot het Philips Stadion.

Maar het verschil tussen de potentiële en huidige wisselspelers van het eerste elftal is groot, bleek na afloop uit de woorden van Janssen. „De wedstrijd werkte vooraf op de lachspieren van de jongens, door de zenuwen. Vlak van tevoren waren ze juist heel stil. In de wedstrijd hadden we moeite met de verschillen in tempo en kracht en de snelle omschakeling. Het is jammer dat we bij het begin van de eerste en de tweede helft meteen een doelpunt weggaven. De beste heeft gewonnen, voor ons was het een leermoment. We zaten met voldoening in de kleedkamer.”

Janssen sprak van „een echte wedstrijd”, maar doorvoor was het bekerduel te veel een familiefeestje, inclusief de gillende kinderen in het stadion. De scheidsrechter hoefde zeker in de eerste helft nauwelijks op te treden en kon na precies 45 minuten affluiten. Als een speler van een van beide ploegen op de grond lag, speelde de tegenstander de bal rond totdat de voetballer weer was opgekrabbeld. Bij het laatste fluitsignaal gaf het scorebord geen overdreven hoge score voor PSV weer, verliet iedereen het veld blessurevrij en bleek bij de collecte voor KWF kankerbestrijding 28.695 euro te zijn opgehaald. „We zijn vanavond allemaal winnaars”, was de boodschap van de twee trainers dan ook na afloop.

Stevens stapte na de wedstrijd de kleedkamer van het beloftenelftal binnen. „Ik heb ze gecomplimenteerd met hun spel. Dat vond ik wel op zijn plaats.” De jeugdspelers zelf spraken van een mooie ervaring, met het verwachte resultaat. Heerkens: „Het was vooraf een raar gevoel tegen PSV te moeten spelen, maar in de wedstrijd vond ik het vooral moeilijk tegen ze te spelen.”

Het onderonsje in Eindhoven werd alleen verstoord door aanvaller Danko Lazovic, die twee doelpunten maakte, maar in de tweede helft met een wilde armzwaai tegenstander Freek Heerkens tegen de vlakte sloeg. „Ik kwam plotseling voor Danko en hij raakte me in mijn gezicht, volgens mij per ongeluk. Hij zei zelf dat hij mij niet had geraakt”, zei Heerkens. Stevens zei het incident te hebben gemist en weigerde over Lazovic te praten. „Voetbal is een contactsport. Ik was er vroeger zelf een meester in.”