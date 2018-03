Alle ministeries corrupt in Irak

Op de nieuwste ranglijst van corrupte landen van Transparency International, die gisteren werd gepubliceerd, staat Irak derde van onderen, op 178, net na Somalië en Birma. Tijdens een hoorzitting van Democratische senatoren in Washington bleek een dag eerder nog eens overduidelijk waarom.

Daar getuigde Salam Adhoob, tot een jaar geleden hoofdinspecteur in Bagdad van het Iraakse anti-corruptiebureau en wegens doodsbedreigingen nu in Amerika gevestigd. Hij had gezelschap van professor Abbas Mehdi, ex-adviseur van de Iraakse premier Nouri al-Maliki en ex-voorzitter van de Nationale investeringscommissie, en nu gefrustreerd door alle corruptie die hij tegenkwam, uitgeweken naar een Amerikaanse universiteit. De derde getuige was, via een televisieverbinding vanaf een geheime plaats, een anonieme Iraakse Amerikaan, adviseur van hoge Amerikaanse vertegenwoordigers in Irak, die in het geval van een publieke getuigenis niet naar Irak zou kunnen terugkeren. Want zo werkte het onder Saddam Hussein in Irak en nog steeds.

Zeker 18 miljard dollar is sinds de Amerikaans-Britse invasie van 2003 in Irak verloren gegaan door corruptie en verspilling, zei Adhoob maandag, waarvan zeker 4 miljard op het ministerie van Defensie alleen. Dat geld komt niet alleen ten goede aan corrupte regeringsfunctionarissen, maar ook aan Al-Qaeda-terroristen, andere rebellen en partijmilities.

Adhoob kwam in augustus 2007 met zijn chef, het hoofd van de Commissie voor Publieke Integriteit (CPI), rechter Radhi al-Radhi, en nog acht collega’s naar de VS voor een opleiding door het ministerie van Justitie. Terwijl ze daar waren werd Radhi zelf door premier Maliki van corruptie beschuldigd en van zijn post ontheven. Radhi, evenals Adhoob, vroeg en kreeg politiek asiel in de VS. Amerikaanse regeringsfunctionarissen die met Radhi hadden gewerkt, onder wie Stuart Bowen, de speciale Amerikaanse inspecteur voor de Iraakse wederopbouw (SIGIR), noemen hem juist hun betrouwbaarste partner in Irak.

„Sta me toe dit zo duidelijk mogelijk te verklaren”, zei Adhoob maandag, „er zijn machtige mensen in Irak die niet willen dat dit verhaal wordt verteld.” Hij zei dat er talrijke doodsbedreigingen zijn geuit tegen hem en zijn familie en dat er alle reden is aan te nemen dat die zouden zijn uitgevoerd als hij naar Irak was teruggekeerd. „Als vergelding voor onze inspanningen om onderzoek in te stellen naar corrupte functionarissen in Irak, hen te arresteren en veroordelen zijn 31 van mijn medewerkers vermoord.”

Adhoob gaf diverse voorbeelden van fraude en corruptie zoals de aankoop in 2004 van 64 M-18 helikopters, die uiteindelijk uit vier nieuw opgeschilderde, kapotte helikopters van meer dan 25 jaar oud bleken te bestaan. De toenmalige minister van Defensie, Hazim al-Shaalan (nu in het buitenland), wordt ervan verdacht honderden miljoenen dollars in eigen zak te hebben gestoken. Een zwager van de huidige minister van Defensie heeft volgens Adhoob Amerikaans geld voor het Iraakse leger naar Al-Qaeda-in-Irak doorgesluisd.

Dit soort corruptie, zei Adhoob, bestaat in alle ministeries. Er was dan ook niet veel steun voor het werk van de CPI, „met name bij de premier, die zich actief mengde in de anti-corruptie inspanningen van de CPI. Premier Al-Maliki blokkeerde routineus onderzoek naar corruptie en gelastte regeringsfunctionarissen niet mee te werken met onze inspanningen.” In een eerdere getuigenis in het Amerikaanse Congres zei Radhi dat van de 3.000 corruptiezaken die de CPI tussen haar oprichting in 2004 en zijn ontslag in 2007 naar de rechtbanken had gestuurd, slechts 241 tot een veroordeling hadden geleid. Bowens SIGIR meldde eind juli dat sinds Radhi’s vertrek geen enkele belangrijke Iraakse functionaris meer is aangeklaagd. De anonieme getuige zei dat hoge Iraakse functionarissen dit jaar een nieuwe amnestiewet hebben gebruikt om honderden verdachten vrij te laten.

„Groot- en kleinschalige corruptie is endemisch”, zei professor Al-Mehdi. Hij wees erop dat de kosten voor rekening zijn van de Iraakse burgers. „Om maar een voorbeeld te geven: 17 miljard dollar aan Iraaks geld plus 4 tot 5 miljard dollar aan Amerikaans geld is uitgegeven aan de elektriciteitsinfrastructuur in Irak. Maar wat heeft meer dan 20 miljard het Iraakse volk opgeleverd? In Bagdad hebben de inwoners vandaag, meer dan vijf jaar na het begin van de oorlog, ongeveer 1 uur stroom in elke periode van 7 uur.” Een minister van Elektriciteit, Ayham al-Samaraie, is in 2006 veroordeeld, maar door Amerikaanse particuliere bewakers uit zijn cel gehaald en het land uitgesmokkeld.

De beschuldigingen worden gestaafd door een rapport van de Amerikaanse ambassade in Bagdad van oktober 2007 waarvan de conclusie is dat „Irak op dit moment niet in staat is tot zelfs maar een rudimentaire toepassing van anticorruptiewetten”. Het SIGIR-rapport van afgelopen juli wijst in dit verband onder andere op een besluit van het bureau van de premier dat zonder instemming van de premier geen medewerkers van het presidentieel bureau of de ministerraad of (ex-)ministers kunnen worden aangeklaagd.

