Albayrak wil snel elk polygaam huwelijk verbieden

Rotterdam, 24 sept.Het kabinet wil polygame huwelijken in Nederland verbieden, ook als die in een ander land gesloten zijn. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) onderzoekt of het mogelijk is om dergelijke huwelijken in strijd met de openbare orde te verklaren. Albayrak zei dat gisteren in de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over het inschrijven van polygame huwelijken in de burgerlijke stand in met name de grote steden. Hoewel het daarbij gaat om buitenlanders die in het land van herkomst zijn getrouwd, is het via een procedure in de Rijkswet op het Nederlanderschap mogelijk om later alsnog de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen.