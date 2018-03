Ajacied Sulejmani kan acht wekenniet voetballen

AMSTERDAM. Ajax kan zo`n acht weken niet beschikken over Miralem Sulejmani. De Servische aanvaller heeft zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord een scheur in zijn rechterhamstring overgehouden. Dat bleek gisteren uit een MRI-scan. Oleguer heeft in het duel van zondag ook een scheurtje opgelopen in de hamstring, maar is minder lang uit de roulatie. De Spaanse verdediger moet naar verwachting een tot drie weken aan de kant blijven