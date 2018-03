Advocaat: nobel ambt

Gelukkig komt het „slechts heel af en toe” voor. Maar er zijn advocaten die hun integriteit verliezen en zich dienstbaar maken aan de criminaliteit. Het was maar een bijzin van de voorzitter van het college van procureurs-generaal Brouwer vorige week bij het congres van de Orde van Advocaten in Den Bosch.

De procureurs-generaal gaan beter hun best doen om het vertrouwelijk contact tussen cliënt en strafadvocaat te garanderen. Het Openbaar Ministerie wil advocaten telefoonnummers geven die niet afgetapt kunnen worden. Er is alleen nog één klein puntje, waarop Brouwer graag gerustgesteld wil worden. Advocatenkantoren en -telefoons mogen geen vrijplaatsen worden voor criminelen. Of de Orde daar misschien praktische garanties voor kan geven? En daar wringt de schoen.

Tuchtrecht en toezicht zijn geen sterke punten van deze beroepsorganisatie van vrije ondernemers. Schorsing en uit het ambt zetten van advocaten blijft voor het publiek bijvoorbeeld vrijwel altijd geheim. Actiever toezicht is al langer een wens van de landelijke deken, Willem Bekkers. Hij vroeg eerder of de presidenten van de rechtbanken een handje kunnen toesteken. Vorige week kondigde hij verscherpt toezicht aan, met ‘vliegende brigades’. Er zijn namelijk advocatenkantoren die hun speciale bankrekening voor cliënten zelf leeghalen of er een crimineel wisselkantoor van maken.

Dat zijn incidenten, zei Bekkers er wel bij. Maar de Amsterdamse advocaat De Vos ziet een patroon. Deze bond de kat de bel aan met een boek, Advocaat of Maffiamaat. De Vos zag hoe makkelijk het was om van procesvertegenwoordiger in individuele zaken over te stappen naar vaste adviseur van de georganiseerde criminaliteit. Advocaten die langer dan tien jaar voor dezelfde zware criminelen optreden worden rijk van geld dat is afgeperst of met drugshandel is verkregen. Maar zodra hun cliënt vastzit, laten zij hun rechtshulp door de Staat financieren. Eén zo’n advocaat wist onlangs tegelijkertijd de dader én diens slachtoffer ‘bij te staan’.

De Vos vindt dat advocaten, net als accountants, beperkt moeten worden in de duur van hun professionele relatie met bepaalde categorieën cliënten. Meer drang om de handen schoon te houden is ook voor advocaten nodig. In de accountancy waren de Ahold- en Enron-schandalen nodig om tot een ethisch verantwoord model van bedrijfsbeheer te komen. Nu is er de code-Tabaksblat. Zo’n herijking is voor de advocatuur ook geen slecht idee.

De advocatuur kan zich niet op eigen erf terugtrekken, zoals nu te veel gebeurt. De Orde verwerpt bijvoorbeeld het dienen van het algemeen belang als kernwaarde van het beroep. De Orde vindt het voldoende als de advocaat onafhankelijk, deskundig, integer, discreet en partijdig is. Dat is belangrijk maar niet genoeg. Het procesmonopolie en het verschoningsrecht voor de advocaat zijn een privilege, geen jachtakte. De advocatuur is een nobel ambt, dat mede de rechtsstaat schraagt en het algemeen belang dient. Noblesse oblige betekent hier dat advocaten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten koesteren.