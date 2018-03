Aan het ontbijt, in de klas en op tv

Okki? Bestaat dat blaadje nog? Menige ouder, grootouder en zelfs overgrootouder met een (klein)kind in groep 3 kijkt er verbaasd van op. Generaties kregen Okki in groep 3 en 4 elke twee weken mee naar huis. Het oudste jeugdblad van de educatieve uitgever Malmberg bestaat 90 jaar. En is ‘still going strong’. Het aantal abonnees is weliswaar geslonken tot 30.000 (bij het 75-jarig bestaan waren het er nog 115.000), maar de uitgever laat het niet los.

„Natuurlijk hebben wij ons afgevraagd of het blad nog bestaansrecht heeft, of kinderen nog wel tijd en zin hebben om het te lezen”, zegt hoofdredacteur Dieneke Kuijpers. „We hebben het grondig onderzocht en weten nu: in zijn eentje zal het blad het niet redden. Okki moet een crossmediaal merk worden.”

Straks ontmoeten kinderen Okki niet meer alleen in het blad en op de website, maar ook aan de ontbijttafel, in de klas, in de winkel, op de televisie en wie weet zelfs aan het loket van de bank. „Voor kinderen is dat logisch, die delen het leven niet in losse stukjes in zoals wij”, zegt Kuijpers. „Als Okki in het blad vertelt dat het zo leuk is om een boomhut te bouwen, dan willen wij dat kinderen bij de Gamma een bouwpakket kunnen kopen en op internet leren hoe je je hut steviger maakt. Die verbanden zijn erg belangrijk voor kinderen. Zo zit hun wereld in elkaar.”

Kuijpers is van huis uit ‘kidsmarketeer’. Eerder zette zij onder meer K3 in Nederland in de markt. Vorig jaar trok Malmberg haar aan om te onderzoeken hoe het met Okki verder moest. Ze stuurde de hele redactie wekenlang het veld in. „We hebben meegelopen met tientallen gezinnen, moderne en traditionele, autochtone en allochtone.”

Bij alle verscheidenheid bleek er één grote gemene deler: de hectiek. Kinderen worden volgens Kuijpers na school van hot naar her gesleept. Oudste dochter naar paardrijles, zusje naar turnen, en intussen wordt broertje even bij opa en oma gedropt. „Met ook nog de concurrentie van games, internet en televisie is de kans op aandacht voor Okki klein”, zegt Kuijpers. „Juist daarom is het belangrijk dat ze het merk overal tegenkomen.”

De weken in de gezinnen hebben de redactie geleerd hoe kinderen omgaan met de media om hen heen. „Elk medium lokt een specifiek gebruik uit”, zegt Kuijpers. „Naar de televisie kijken ze passief, op internet zijn ze interactief: gamen, chatten, downloaden. Een tijdschrift is om in te lezen en mee te knutselen.” Met de nieuwe Okki kan dat laatste volop. Het promotiemateriaal bestond uit een bouwplaat voor een raket en met het eerste nummer kunnen kinderen een eigen paspoort knutselen.

Dat paspoort ziet er heel ‘echt’ uit en dat is niet voor niks. „Elke week komt hier een kidspanel spelen”, vertelt Kuijpers. „Van die kinderen hebben we geleerd dat ze graag dingen in de echte wereld willen beleven. Ze verzinnen van alles maar het moet allemaal echt kunnen. Ze willen bijvoorbeeld geen dier in het blad met laarsjes aan.”

Met die gedachte in het hoofd heeft de redactie een Okki-heelal bedacht. Op een van de planeten woont het jongetje Okki met zijn ruimtevarkentje Bik. Op de website kunnen de kinderen door de ruimte reizen en planeten bezoeken.

Verder staat in elke Okki een voorleesverhaal over Okki en Bik. Tijdens hun veldwerk heeft de redactie ontdekt dat voorlezen tegenwoordig de taak van de oma’s is. Kuijpers: „Ouders doen hooguit nog een verhaaltje voor het slapen gaan.”

Toch zijn ouders volgens Kuijpers heel erg bezig met het beste voor hun kinderen te willen. „Ze zoeken in een oerwoud naar producten die goed zijn voor de ontwikkeling.” ” Kuijpers verhult niet dat het kwaliteitslabel van Malmberg een onmisbare rol speelt bij het zoeken naar geschikte partners als sponsors van het Okki-merk. Op dit moment zijn gesprekken gaande met onder meer Lego, Bouwend Nederland, Z@pp, Hasbro en banken. „Kinderen zijn een interessante doelgroep voor deze partijen”, zegt Kuijpers. „En voor hen is het niet verkeerd om geassocieerd te worden Malmberg.”