Red Light Design Amsterdam

Amsterdamse Wallen. T/m 2 november. Zie: www.redlightdesignamsterdam.nl

Het Redlight Design Project (RLDA) is het tweede project binnen het Redlight Concept. Dit keer draait het om sieraden. Designers als Ted Noten, Frédéric Braham, Susanne Klemm, Gésine Hackenberg, Iris Nieuwenburg, Sebastian Buescher en Jantje Fleischhut tonen hun werk op de Wallen. De sieradenontwerpers gaan hier een jaar lang in ateliers werken en in sommige gevallen ook wonen.