6 improvisatie

RijmTijd

Utrecht: SJU Jazzpodium. Aanvang: 21.00u. Prijs: gratis. www.sjujazz.nl

Er is een band, er is een ongeregeld zootje mc’s, er is een heleboel publiek, en er is hiphop. Een avond waar muzikanten en rappers elkaar ontmoeten, improviseren en freestylen. Dat is het concept van RijmTijd, dat elke laatste woensdag van de maand plaatsvindt. Pure improvisatie uit alle hoeken en gaten, waarbij (bijna) alles mogelijk is. Elke maand wordt de sessie geopend door een andere mc die met de band zijn eigen materiaal brengt. Daarna is het podium open voor deze pure uitingsvorm van hiphop.