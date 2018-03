4 Organiseren

Datum prikken

www.datumprikker.nl

Stel, je wilt een bedrijfsuitje organiseren of een vakantie voor een heel grote groep mensen. Het is dan onmogelijk om aan ieders wensen te voldoen. De een kan dan de ene week niet, de ander heeft dan wat. Kortom: na een tijdje word je gek. Datumprikker.nl schept orde in die chaos. Als organisator van een wintersportvakantie geef je bijvoorbeeld drie opties, waarna iedereen kan aangeven of hij of zij ‘wel’ of ‘niet’ kan of ‘liever niet’. De antwoorden staan gelijk aan percentages en nadat iedereen heeft ingetekend, zie je in één oogopslag op welke datum de meeste mensen mee kunnen. Je zou de intekenperiode nog een keer kunnen verlengen (waardoor mensen bepaalde afspraken kunnen verzetten) om het percentage te verhogen. Er bestaan nog twee varianten: inplanner (afspraak inplannen) en aanwezigheidsplanner (inventarisatieopkomst). (RW)

Met bijdragen van Hanina Ajarai, Forra de Jong, Freek Schravesande en Robbert Weij