4 Onthouden

To-do-tattoo

www.gadgetfabriek.nl

Een leider heeft zijn zaakjes goed op orde. Secretaresses en blackberry’s zijn een uitkomst, maar passen niet binnen het budget van iedere leider. Een agenda of post-it’s moet je ook maar net bij je hebben. Wat doen we als we iets niet moeten vergeten? Juist, we pennen het op onze hand. Laat daar nu net een handig hebbeding voor bestaan: de To-Do Tattoo. Deze verwijderbare tattoo die je op je hand, arm, of waar dan ook plakt, ordent zelfs je chaotische hersenspinsels. Op de vijf lijntjes kunnen alle boodschappen, telefoonnummers en afspraken snel worden genoteerd. Voor 3,95 euro heb je twaalf tattoos en een huidvriendelijke pen. Vermijd alleen de rechterhandpalm. Het is vrij gênant als bij het handen schudden op de hand van een zakenpartner je geheugensteuntje ‘koop anti-snurkspray’ afgeeft. (FdJ)