4 fotografie

Bureaucratica – Jan Banning Rotterdam: Kunsthal. T/m 14 december. Inl: www.kunsthal.nl Wat zeggen werkplekken van ambtenaren over hun persoonlijkheid en de staat waarvoor ze werken? Met die vraag reisden fotograaf Jan Banning en publicist Will Tinnemans tussen 2003 en 2007 naar Bolivia, China, Frankrijk, India, Jemen, Liberia, Rusland en de Verenigde Staten om ambtenaren achter hun bureau te portretteren. De portretten geven een beeld van de ambtenarij in diverse staatsvormen. Het is de tweede keer dat de Kunsthal de fotografie van Jan Banning laat zien na de tentoonstelling Bericht uit Dickson, Malawi in 2006. India Foto Jan Banning

