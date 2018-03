3 Gruwelen

Voedselhorror

Roos Rutjes, 14,95 euro, te verkrijgen via bruna.nl, www.cosmox.nl

In het boekje Voedselhorror van Roos Rutjes worden onsmakelijke voedselfeiten in je gezicht gedrukt met choquerende foto’s en korte, informatieve teksten. Er staan onthutsende onthullingen in, zoals dat ontstoken uiers van koeien toch gemolken worden waardoor het pus van de infecties in de melk komt. Of dat bij vleesverwerking de darmen wel eens openknappen en de inhoud met het vlees mengt. Andere ontdekkingen, dat donkerbruinbrood zo bruin is door de bruine kleurstoffen bijvoorbeeld, zijn dat dan weer minder. En feiten als ‘fastfood is bloeddruk- en cholesterolverhogend’, weet je waarschijnlijk al. Afschrikwekkend is soms wel de toon van de schrijfster die er een strenge biologische en veganistische leer op na lijkt te houden. Pik de informatie eruit die jij wilt weten, vergeet de rest. (FdJ)