De verdachte van de ‘mp3-moord’ in Brussel is gisteren veroordeeld tot 20 jaar cel. De dader zal zijn straf uitzitten in zijn geboorteland Polen. Het slachtoffer van 17 jaar werd in april 2006 doodgestoken omdat hij zijn mp3-speler weigerde af te geven. De 19-jarige Pool werd vrijgesproken voor doodslag, hij is veroordeeld voor diefstal met geweld. (ANP)