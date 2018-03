Voorkeur voor wit of zwart? https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands Ik, een Noord-Afrikaan, blijk een ‘sterke automatische voorkeur voor blanke mensen te hebben boven gekleurde mensen’. Dat is de conclusie van de Impliciete Associatie Test van een stel Amerikaanse wetenschappers. Het is een test die je online kunt doen om onbewuste associaties die je hebt bij een ras boven tafel te krijgen. Het werkt met plaatjes van blanke en zwarte mensen en ‘goede’ en ‘slechte’ woorden. Als het koppelen van positieve woorden aan blanke mensen sneller gaat dan het koppelen van positieve woorden aan zwarte mensen, is het tijd dat je eens eerlijk tegen jezelf bent. Overigens bleek de helft van de zwarte Amerikaanse deelnemers aan de test zelf ook een voorkeur te hebben voor blanke mensen. Dus misschien zegt het meer iets over onze maatschappij? Er is ook een variant over dunne en dikke mensen. (HA) Voorkeur voor wit of zwart?