Kaki King

Utrecht: Tivoli de Helling. Aanvang: 20.15u. Prijs: 10 euro. www.tivoli.nl

De Amerikaanse multi-instrumentalist Kaki King is een van de beste gitaristen ter wereld, zoals collega’s als Dave Grohl (Foo Fighters) niet ophouden te verklaren. Ze is niet zo bekend bij het grote publiek, maar daar komt langzaam verandering in: Grohl nam haar mee als voorprogramma en Kaki Kings nieuwe cd Dreaming of Revenge bevat het toegankelijkste werk dat ze ooit heeft gemaakt. Dat is te danken aan haar producer, die haar opdroeg nummers te schrijven „die je mee kunt fluiten als je aan het houtzagen bent”.