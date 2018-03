De Praktijk speelt Product

Den Haag: Het Paradijs. T/m 27 sept. Aanvang: 20.15u. Res: www.ks.nl

De Praktijk speelt Product van Mark Ravenhill, een parodie op de amusementsindustrie die ijverig inspeelt op de angsten en vooroordelen van het publiek. „Think of it as Bridget Jones goes Jihad”, aldus The Observer. Product is een confronterende voorstelling van 45 minuten. Het laat op controversiële en hilarische wijze zien hoever de beschaving ons heeft gebracht. Een gehaaide producent probeert een bloedmooie actrice te strikken voor zijn film. Zal ze de rol in dankbaarheid aanvaarden? Er zijn nog kaarten voor 27 september.