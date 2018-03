Valse flitsmeldingen melden

www.flitsfaker.nl

Ook zo’n hekel aan notoire hardrijders en aan irritante flitsmeldingen op de radio? Kunstenaar Martijn Engelbregt bedacht een oplossing: www.flitsfaker.nl. Op deze website doet Engelbregt sinds vorige week een oproep om zoveel mogelijk valse flitsmeldingen, niet bestaande snelheidscontroles en nepradars door te geven. Zijn initiatief komt voort uit persoonlijke ergernis over alle flitsmeldingen op de radio. Engelbregt: „Ook als je in de auto zit is het gewoon suffe radio. Het gaat langs je heen. Bovendien vind ik het vermoeiend als er op de weg een grote groep mensen wel netjes rijdt en er een paar steeds hard remmen en weer hard optrekken. Dat is ook nog eens slecht voor het milieu.” Engelbregt hoopt met zijn oproep zoveel meldingen te genereren dat de telefoons op radiostations constant worden gebeld en het systeem dusdanig ontregeld raakt dat er voor de weggebruiker niets anders op zit dan overal in Nederland gelijkmatig te rijden. Op de site geeft hij een aantal tips, trucs en voorbeeldmeldingen, zoals: ‘SMS door via 7111 FLITS A12 Den Haag – Utrecht thv hmp 10.4.’ (FS)