Zon keert terug

Morgen, laat op de dag, breekt de lucht vanuit het noorden weer op grote schaal open. Vanaf donderdag volgen opnieuw een paar dagen rustig en vrij zonnig najaarsweer.

Maar het komende etmaal is er nog veel bewolking. De wolken worden aangevoerd vanuit een lagedrukgebied boven de Alpen en de Balkan.

Vanavond regent het op veel plaatsen nog zo nu en dan, maar vanuit het noordoosten wordt het geleidelijk in steeds meer gebieden droog. Vannacht is het in het hele land droog. Het koelt af tot een graad of 11.

Morgen is het op een enkele spat motregen na droog, maar er is nog weinig ruimte voor de zon. Later in de middag breekt vooral aan de noordkust de bewolking open. Daar wordt het 17 graden, terwijl op veel andere plaatsen de temperatuur net een graad lager uitkomt. Er staat een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 4 uit het noordoosten.

De opklaringen boven de noordkust hebben te maken met drogere en vrij heldere lucht die binnenstroomt vanuit de flanken van een hogedrukgebied bij Schotland.

Dit hogedrukgebied wint langzaam (opnieuw) aan invloed. Donderdag, vrijdag en, voor een groot deel van het land, ook zaterdag, zijn er daarom flinke perioden met zon. Het wordt dan zo’n 18 graden. De nachten worden juist kouder, met in het binnenland lokaal vorst aan de grond.