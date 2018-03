Zentiva akkoord met hoger bod

Parijs, 23 sept. De Tsjechische farmaceut Zentiva heeft gisteren ingestemd met een verhoogd overnamebod van 1,8 miljard euro van de Franse branchegenoot Sanofi-Aventis. Met de overname krijgt Sanofi controle over een van de grootste farmaceuten van Centraal- en Oost-Europa. Het verbeterde bod bedraagt 1.150 kroon (47,7 euro) per aandeel. In juni bracht Sanofi een bod uit van 1.050 kroon per aandeel, maar dat werd door Zentiva als te laag verworpen. Het grootste farmacieconcern van Frankrijk bezit al een belang van bijna 25 procent in Zentiva. Zentiva is producent van meer dan 180 generieke medicijnen, variërend van ontstekkingsremmers tot middelen tegen cholesterol en hartklachten.