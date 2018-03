Wortels met balsamico

Voor 2 personen2 deciliter balsamicoazijn400 gram jonge waspeencirca 2 eetlepels extra vergine olijfolie2 dikke tenen knoflook, gepeld en in dunne plakjes geschaafdzeezout en versgemalen peper

Afgelopen zomer at ik in drie restaurants gerechten die goed combineerden met de zoete smaak van ingekookte balsamicosiroop. Het eerste was een heel simpel voorgerecht van opgestapelde schijfjes in olijfolie gebakken aubergine, plakken mozzarella en plakken tomaat. Elk laagje was op smaak gebracht met olijfolie en bestrooid met zeezout en peper. De balsamicosiroop was er in slierten omheen gespoten. Erg lekker en fris.

Bij het tweede restaurant, Les secrets de Céline in Lézan in Zuid-Frankrijk, was het gerecht wat ingewikkelder. Als voorgerecht at ik sashimi en sushi. In plaats van sushirijst gebruikte de kok de rode riz de Camargue. De zwaardvis en blauwvintonijn waren supervers en verrukkelijk. In plaats van de bekende sojasaus was een siroop van ingekookte balsamicoazijn gemengd met een beetje Japanse sojasaus. Een vondst.

Het derde gerecht at ik in een restaurant in Maastricht. Daar hadden ze gekookte waspeen omgeschept met gebakken knoflook en balsamicosiroop. Eenmaal thuis pakte ik een fles goede balsamicoazijn en ging zelf aan de slag.

Bereiding: Doe de balsamicoazijn in een kleine, zware pan en breng aan de kook. Draai het vuur laag en laat in 5 tot 7 minuten tot circa 1 deciliter siroop inkoken. Let goed op, want het inkoken gaat opeens snel. U kunt beter de pan van het vuur nemen en controleren of de siroop dik genoeg is geworden. Doe dit door een streepje siroop op een koud schoteltje te trekken.

De siroop moet net als vloeibare honing uitlopen. Als hij te dik is, zal hij als lijm aan de schotel plakken. Giet er in dat geval nog wat azijn bij en laat heel even mee koken.

Kook de waspeen bijtgaar en giet in een zeef. Doe de olijfolie in de pan en verhit op matig vuur. Schep er de knoflook door en bak in een paar minuten goudgeel. Schep er 1 tot 2 eetlepels balsamicosiroop door en breng op smaak met zout en peper. Schep er de waspeen mee om.

KIM MACLEAN

