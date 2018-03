Wethouder doet aangifte bedreiging

Duiven, 23 sept. Wethouder Nico Verlaan van Duiven heeft bij de politie aangifte gedaan van bedreiging. Dat heeft de gemeente gisteren gemeld. Een ambtenaar van de gemeente is eerder ook al bedreigd, aldus de gemeente. De wethouder ruimtelijke ordening zegt dat hij en zijn gezin met de dood zijn bedreigd wegens de voorgenomen bouw van vier hoge windmolens in Duiven.De ambtenaar werd om dezelfde kwestie eveneens bedreigd. Tegen de komst van de windturbines bestaat in de Gelderse gemeente veel weerstand.