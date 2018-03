Weren speculant houdt koersdalingen niet tegen

Het is een mondiale demonstratie: ban de koersval, om te beginnen met aandelen van financiële bedrijven. Van New York tot Taiwan, van Londen tot Amsterdam lopen financiële toezichthouders mee.

Op last van beursautoriteit AFM, de Autoriteit Financiële Markten, is de verkoop van aandelen van Nederlandse financiële ondernemingen sinds gisterochtend verboden als de verkoper deze effecten niet bezit of heeft geleend, al is het maar tijdelijk.

Speculeren op een koersdaling is niet verboden, maar toch omstreden. Zeg speculeren op een koersdaling en in de financiële wereld wijst iedereen op de hedgefondsen: de geldbeheerders die niet alleen van koersstijgingen, maar juist ook van koersdalingen willen profiteren.

Zeg speculeren op een koersval en superbelegger George Soros komt in beeld, die in 1992 de koers van het Britse pond vloerde en een miljard dollar verdiende.

Speculeren op een koersval: de Amerikaanse hedgefondsbeheerder John Paulson verdiende vorig jaar miljarden dollars met zijn strategie die speculeerde op een koersval van tweederangs woninghypotheken en vergelijkbare effecten.

Nu zijn de speculanten boze geesten die uitgebannen worden. Maar de campagne blijkt geen verbod op een koersdaling: gisteren duikelde Wall Street, vanochtend daalden Europese beurzen.

De Amerikanen en de Britten waren donderdag de eersten die alle speculatie verboden op koersdalingen in aandelen van de financiële wereld. Zij wilden verder vertrouwensverlies in hun banken voorkomen. De Amerikaanse lijst was 799 namen lang en kreeg gisteren 30 toevoegingen, waaronder bedrijven met belangrijke financiële dochters zoals General Electric en autofabrikanten General Motors en Ford.

In de loop van vrijdag en het weekeinde volgden andere landen. Nederland onderscheidt zich van bolwerken van vrije financiële markten als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die landen verbieden niet alleen speculatie op koersdalingen, zij eisen ook openheid over wat speculanten tot nu toe hebben gedaan. Nederland doet daarin niet mee. De AFM legt geen openheid op. Dat zou de geldbeheerders te zwaar belasten.

Openheid is een tweesnijdend zwaard. Het geeft de financiële markten, betrokken bedrijven en andere belangstellenden inzicht in de handelsstrategie van een specifieke groep beleggers die anders verborgen blijft. Zo vergroot openheid de transparantie van de financiële markten, toevallig ook het oogmerk van de AFM.

Maar openheid en financiële markten is geen Nederlands succesnummer. Nederland was traag met het instellen van een beurswaakhond (55 jaar na de Amerikanen). Traag met wetgeving, traag met budgetten, traag met regelgeving. De Amerikanen lopen nog steeds voorop: in de overnameslag om ABN Amro vorig jaar kwam veruit de meeste informatie in het publieke domein dankzij de strenge Amerikaanse voorschriften.

Om de transparantie van de financiële markt te verhogen moeten grote aandeelhouders van Nederlandse bedrijven zich publiekelijk melden. Nu ligt de meldingsgrens bij 5 procent van de aandelen van een bedrijf. Het kabinet wil die grens naar 3 procent verlagen. Daarmee wordt eerder duidelijk of grote beleggers een belang opbouwen dat zeggenschap geeft waarmee zij kunnen aansturen op een fusie of overname.

Wie het tegenovergestelde doet: een ‘belang’ van verkochte aandelen aandelen opbouwen van meer dan 3 procent om van een koersdaling te profiteren, hoeft niets te melden. De financiële toezichthouders vinden openheid over acties van grote aandelenkopers wel relevant, van grote verkopers niet.

De Britten doen dat nu wel, en bij een lagere drempel. Wie per saldo meer aandelen heeft verkocht dan de drempel van 0,25 procent van het aandelenkapitaal van een bedrijf moet dat melden. Dat gebod hebben de Britten afgelopen zomer ook al uitgevaardigd toen Britse banken hun vermogen moesten versterken door nieuwe aandelen te verkopen. Uit die meldingen kon worden afgeleid dat sommige hedgefondsen én op grote schaal aandelen van banken verkochten én vervolgens de betrokken bank steunden door de moeizaam te verkopen aandelen af te nemen. Twee keer vangen: de hedgefondsen profiteerden van de koersval en zij kregen een provisie voor het kopen van de aandelen.

De Belgische toezichthouder gaat de 0,25 procent openbaarmakingsdrempel ook hanteren, zodat wellicht de speculanten in de Fortis-koersval nog een naam krijgen.

Het tweede effect van openheid is de schijnwerper. Wie moet melden dat hij speculeert, staat op een moderne schandpaal.

De dreiging met openheid is in crisistijd een probaat middel. In de grote Amerikaanse bankencrisis van 1933 hamsterden Amerikanen op grote schaal goud. Dat was misschien nog veilig. De noodmaatregelen van de nieuwe president Roosevelt om spaargelden en banken te redden gingen gepaard met een dreigement: de regering zou lijsten gaan publiceren van mensen die in de aanloop naar de crisis het meeste goud hadden gehamsterd. Opnieuw stonden rijen voor de bankloketten. Zij kwamen liever hun goud terugbrengen dan genoemd te worden.