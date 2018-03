Wereldberoemd in The Big Apple

De naam Sidney Alton Ponson zal bij weinig Nederlanders een belletje doen rinkelen. Toch heeft deze 31-jarige Nederlander er de voorbije jaren – al dan niet bewust – vrijwel alles aan gedaan om in het nieuws te komen. De in het Arubaanse plaatsje Noord geboren pitcher speelt al tien seizoenen in de Amerikaanse Major League, is multimiljonair, werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, zat in de gevangenis wegens geweldpleging en rijden onder invloed, werd door clubs als de Balitimore Orioles en Texas Rangers ontslagen wegens zijn ongedisciplineerde gedrag, maar is de laatste maanden gewoon weer een gewaarde kracht bij de New York Yankees.

Sidney Alton Ponson, wereldberoemd in de Verenigde Staten, volslagen onbekend in Nederland. Bondscoach Robert Eenhoorn: „Ik heb Ponson persoonlijk ook nog nooit aan het werk gezien.”

Ponson, die dit seizoen voor de tweede keer in zijn loopbaan een overeenkomst tekende bij de beroemdste honkbalclub ter wereld, is in The Big Apple ook zeker niet onomstreden. De nummer 47 van de Yankees wisselde de voorbije maanden hoogte- en dieptepunten met elkaar af. Vooraf is nauwelijks in te schatten of de kolossale werper van ruim 120 kilo nu wel of niet zijn dag zal hebben. Zo was zijn optreden op 1 september tegen de Detroit Tigers nog ronduit zwak te noemen, maar stond Ponson vijf dagen later in het stadion Safeco Field van de Seattle Mariners aan de basis van een 7-4 overwinning. „Ik was er echt op gebrand om vandaag een goede wedstrijd neer te zetten”, zei Ponson na afloop van zijn eerste overwinning sinds 6 augustus tegen een eigen verslaggever van de Yankees. „Het is echt lastig om na drie moeilijke wedstrijden weer te moeten gooien. Bepaalde dingen gaan in je hoofd zitten. Ik moest me vanaf het eerste moment vol concentreren. Ik wilde heel diep gaan. En dat is gelukt.”

De rechtshandige werper gooide op 13 september tegen de Tampa Bay Rays voor het laatst een wedstrijd in het Yankee Stadium. Het werd geen glorieus laatste optreden in het wereldberoemde onderkomen dat 85 jaar geleden werd gebouwd en gaat verdwijnen. Ponson is net als zijn werkgever aan een dusdanig wisselvallig seizoen bezig. De honkbalgrootmacht speelt dit seizoen geen enkele rol van betekenis.

De ploeg van manager Joe Girardi moet Tampa Bay en Boston voor zich dulden in de zogenoemde American League East Division. Nog vier uitwedstrijden en het teleurstellende seizoen is waarschijnlijk voorbij voor Ponson en de Yankees. Het is nog maar zeer de vraag of de Nederlander volgend jaar opnieuw in The Bronx te bezichtigen is. De clubleiding heeft aangekondigd dat er een grote schoonmaak zal plaatsvinden. Alleen Derek Jeter en Alex Rodriguez lijken zeker van hun baan.

Het mocht wel een verrassing worden genoemd dat de New York Yankees op 19 juni van dit jaar Ponson door middel van een Minor-Leaguecontract vastlegden. Nog geen twee weken daarvoor was de blanke Arubaan door de Texas Rangers ontslagen. Ponson zou zich een keer bij een uitwedstrijd in de bar van een hotel hebben misdragen, waarna hij een laatste waarschuwing kreeg. ‘One strike and you’re out’, zoals de Amerikanen dat noemen. Kort daarop kreeg Ponson onenigheid met manager Ron Washington, waarna de club besloot de verbintenis te ontbinden. De werper leek het stempel van enfant terrible nooit meer kwijt te raken, maar de Yankees wilden de gok wel wagen. Ponson werd gehaald als vervanger van de geblesseerde Chinese werper Chien-Ming Wang.

Ponson heeft zich tot dusver volgens het management van de Yankees in New York als een model citizen gedragen. De comeback van de honkballer is gezien zijn terugval van een paar jaar geleden opmerkelijk te noemen. In september 2005 leek het gedaan met zijn carrière. Nadat Ponson voor de tweede keer door de Amerikaanse politie was gearresteerd voor rijden onder invloed verklaarde de clubleiding van de Baltimore Orioles het miljoenencontract van de pitcher ongeldig. Ponson had een driejarige verbintenis die hem een bedrag van 22,5 miljoen dollar op zou leveren. Hij kon op zoek naar een nieuwe werkgever.

In december 2004 had hij zich op zijn geboorte-eiland Aruba al onmogelijk gemaakt. Ponson kreeg in de omgeving van Boca Catalina ruzie met enkele badgasten die zich opwonden over de manier waarop de honkballer met zijn waterscooter te keer ging. De beroemdste sporter uit Aruba kwam tien dagen in de gevangenis terecht nadat hij bij het ontstane tumult rechter Willem-Jan Noordhuizen had geslagen. De volksheld was opeens een probleemkind geworden. „Ik heb spijt van mijn daden en ben me bewust van mijn positie als rolmodel voor de Arubaanse jeugd. Tegen hen wil ik zeggen: ‘het zal nooit meer gebeuren’”, zo luidde de verklaring van Ponson destijds na zijn vrijlating. Een half jaar later leidde een alcoholverslaving zijn ontslag bij de Baltimore Orioles in.

De profhonkballer besloot zich onder een schuilnaam aan te melden bij een ontwenningskliniek in Californië. De zoon van gescheiden ouders viel na een maand zijn huilende moeder in de armen. Ponson beloofde haar zijn leven te beteren. In een zoektocht naar een nieuwe werkgever kwam de rechtshandige werper uiteindelijk terecht bij de St. Louis Cardinals, die een miljoen dollar voor hem over hadden. Op dat moment stond Ponson bij bondscoach Robert Eenhoorn op de nominatie om geselecteerd te worden voor de Baseball Classic. „Hij gaf er destijds echter de voorkeur aan om zich te richten op de Spring Training bij de Cardinals”, stelde de Nederlandse bondscoach. „Daarna is er nooit meer een mogelijkheid geweest om hem op te roepen voor het Nederlands team. Mogelijk dat hij weer in beeld komt voor de Baseball Classic van volgend jaar.”

Het optreden van Ponson bij de Cardinals was weinig succesvol. En ook bij de New York Yankees, die hem in de zomer van 2006 het eerst een kans gaven, was de werper geen schim meer van de man die twee jaar daarvoor ballen met snelheden van bijna honderd mijl per uur wierp. Na een aantal mislukte optredens mocht hij weer vertrekken bij de New Yorkse club waarvoor in het verleden ook de Nederlanders Hensley Meulens en Eenhoorn uitkwamen. Na een geslaagde operatie aan zijn rechterelleboog wist Ponson zich via de Minnesota Twins en de Texas Rangers toch weer in de kijker te spelen van de Yankees. Eenhoorn zal Ponson de komende tijd van een afstandje volgen. „Dat ik hem niet goed ken, is niet zo’n groot probleem. Eén telefoontje naar de New York Yankees en ik weet alles van hem.”

De inwoners van Aruba hebben Ponson al lang weer liefdevol in de armen gesloten. Wedstrijden van de New York Yankees worden rechtstreeks uitgezonden als Sir Sid, die in 2003 door de gouverneur van Aruba werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, op de heuvel staat. In de Verenigde Staten noch op Aruba kan de grillige werper anoniem over straat lopen. Ponson kan zich daarentegen ongemerkt door de straten van Amsterdam bewegen. „Heerlijk was dat”, stelde Ponson een paar jaar geleden in een vraaggesprek met deze krant. „Ik kan daar rustig eten in een restaurant zonder dat iemand iets van me wil. Ik ben daar naar een coffeeshop geweest. Om het een keer mee te maken heb ik toen marihuana gerookt. Niemand die me kende.”

Nederland komt volgend jaar maart uit op de Baseball Classic, het officieuze WK waaraan de beste honkballers ter wereld meedoen. De formatie van Eenhoorn is ingedeeld in een groep met Puerto Rico, Panama en de Dominicaanse Republiek. Ponson heeft in het verleden aangegeven graag voor Nederland te willen komen. Het zou in ieder goed zijn voor de naamsbekendheid van Ponson in Nederland.