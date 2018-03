Weer `auto-aanslag` in West-Jeruzalem

Jeruzalem, 23 sept.Negentienmensen hebben gisteren verwondingen opgelopen toen een Palestijn in West-Jeruzalem in zijn auto inreed op een groep Israëlische militairen en andere voetgangers.De dader werddoodgeschoten. De politie sprak van een terreuraanslag. In juli gingen tweemaalPalestijnen in Jeruzalem met een bulldozer in de aanval, waarbij in totaal drie passanten werden gedood. Ook deze daders werden doodgeschoten. De incidenten leidden tot Israëlische oproepende bewegingsvrijheid van Palestijnen aan Israëlische zijde van de afscheidingsmuur te beperken.