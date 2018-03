We zijn financieel wel onafhankelijk

Hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen zouden het overgrote deel van hun budget van de overheid krijgen en zodoende ten onrechte beweren dat ze onafhankelijke ‘niet-gouvernementele’ organisaties zijn. Dat beweerde Gerbert van der Aa (nrc.next, 18 september).

Van der Aa had gelijk waar hij stelde dat echte onafhankelijkheid moet blijken uit hoe organisaties hun financiering organiseren. Voor Artsen zonder Grenzen is deze bewering inmiddels echter weerlegd. Vorig jaar kregen we 1,4 miljoen euro van Buitenlandse Zaken, iets meer dan eenhonderdste van onze uitgaven, zoals te zien is in de jaarrekening die in zijn geheel op onze website staat.

Het budget van Artsen zonder Grenzen wordt voor het grootste deel opgebracht door particulieren. Van één enkele (institutionele) donor zullen we nooit meer dan 20 procent van ons jaarbudget laten afhangen. Behalve het argument van onafhankelijkheid telt daarbij voor ons nog iets anders: wij vinden het belangrijk dat ons werk ook daadwerkelijk – via donaties – wordt gedragen door het publiek. Daaraan ontlenen we ons bestaansrecht en daarom hechten we ook aan transparantie.

We zijn erg voor openheid van zaken waar het gaat over onafhankelijkheid van hulp in en voor ontwikkelingslanden. Wij hebben op dat gebied grote zorgen. Een te grote betrokkenheid van overheden bij die hulp leidt ertoe dat machthebbers en bevolkingen in conflictgebieden de hulpverlening steeds meer als politiek besmet zien. Dit is een funeste ontwikkeling. Het respect voor onze medewerkers neemt daardoor af en de risico’s die onze teams lopen worden steeds groter.

Het is in het belang van de mensen in conflictgebieden dat we steeds preciezer proberen onze onafhankelijkheid te bewaren. In landen waar we werken houden we daarom zorgvuldig afstand van alle gewapende partijen, ook van interventiemachten. Die mogen zelf dan vinden dat ze neutraal zijn, ter plekke worden ze vaak gezien als één van de strijdende partijen.

Voor onze teams in conflictgebieden is vertekende informatie over onze financiën ronduit gevaarlijk. Voor de mensen om wie het gaat reiken de consequenties uiteindelijk het verst.

Wouter Kok, algemeen directeur Artsen zonder Grenzen

Amsterdam