Wat zien ik? Seks, macht en een snurker

Twee nieuwe buitenlandse fictieseries op de maandagavond van RTL5 bevestigen het vermoeden dat seks en macht, en vooral de samenhang tussen die twee, de dominante thema’s van het nieuwe televisieseizoen vormen. Lipstick Jungle en Secret Diary of a Call Girl moeten beide vooral vrouwen aanspreken, hoewel je kunt vermoeden dat de laatste ook veel mannelijke kijkers zal trekken.

Lipstick Jungle, waarvan deze week in Amerika alweer het tweede seizoen begon, wordt geafficheerd als de opvolger van het succesvolle Sex and the City. Ze hebben inderdaad wel het een en ander gemeen: scenarioschrijfster Candace Bushnell, het decor van New York en de vriendschap tussen enkele vrouwen, die tot de bovenlaag van media, geld en glamour behoren. De drie vriendinnen in Lipstick Jungle zijn iets ouder dan die in Sex and the City en in meerderheid geen vrijgezel; alleen modeontwerpster Victory Ford (Lindsay Price) is op zoek naar de ware, die zich aandient in de persoon van een mysterieuze miljardair. Hij zegt 2000 dollar per minuut te verdienen, dus mag ze zijn tijd niet verspillen.

De andere twee zijn niet zo heel gelukkig getrouwd: de ene man is te oud, de andere te arm en jaloers op het succes van zijn vrouw. Wendy Healy (Brooke Shields, jawel, van The Blue Lagoon en voorheen tenniskampioen André Agassi) is een machtige filmproducent die aan de telefoon Leonardo DiCaprio om haar vinger windt. Bij Nico Reilly (Kim Raver), hoofdredacteur van een invloedrijk modeblad, begint het vreemdgaan met een jongere man al in aflevering 1, nadat hij zijn mobiele nummer met viltstift op haar been heeft geschreven.

Genoeg stof dus voor vertrouwelijk damesberaad, en dat moet samen met de aantrekkelijke stoffering natuurlijk het unieke verkoopargument zijn van de serie. Vooralsnog haalt die het niet bij het grote voorbeeld Sex and the City, doordat de toon minder lichtvoetig, speels en stout is, en de afwikkeling van de vele subplots een beetje mechanisch aanvoelt.

De Britse serie Secret Diary of a Call Girl is iets minder gericht op glamour en roem, al opereert ook de prostituee Hannah (Billie Piper) in de duurdere segmenten van de Londense betaalde liefde. De serie is gebaseerd op de memoires van een echte dame van lichte zeden, die zich Belle de jour noemt. Die associatie met het personage van Catherine Deneuve in de gelijknamige film van Luis Buñuel (1967) belooft reflectie op de aard van een dubbelleven. Die neemt onder meer de vorm aan van recht in de camera uitgesproken toelichtingen en overpeinzingen à la Bridget Jones’ Diary. Moralisme is zo goed als afwezig, al is Hannah wel druk bezig om niet verliefd te worden op haar klanten, want ze houdt zowel van seks als van geld.

Ik moest toch ook af en toe denken aan de memoires van Blonde Greet, opgetekend door Albert Mol en in 1971 verfilmd door Paul Verhoeven als Wat zien ik? Ook Hannah maakt er een sport van zo snel mogelijk te ontdekken waar haar cliënten op geilen. Willen ze een boerderijfantasie, dan krijgen ze hooibergen en paarden, althans verhalen in die richting.

Secret Diary of a Call Girl is al iets meer uit het leven gegrepen dan Lipstick Jungle, maar als je direct aansluitend naar Six Feet Under (NPS) kijkt, dan is het verschil in kwaliteit dramatisch.

Ook de personages uit de begrafenisondernemersfamilie Fisher zijn seksueel zeer actief, zelfs in beeld, en de machtsverhoudingen vormen een permanente thematische onderstroom. Maar het is niet het enige wat ze bezighoudt. Dood, liefde, vriendschap, trouw en loyaliteit spelen minstens gelijkwaardige rollen.

Natuurlijk is Six Feet Under oneindig veel beter geschreven, gecomponeerd en gespeeld. En het gaat over mensen die je dierbaar zijn, omdat je in ze kunt geloven.

Gisteren zat Ruth, de mater familias, op de bank te praten met Maggie, de volwassen dochter van George, met wie ze op gevorderde leeftijd hertrouwde. Hij is langzaam bezig zijn verstandelijke vermogens te verliezen en zit tussen hen in te snurken. Dan krijgt zo’n dialoog over het belang van de juiste partnerkeuze net een iets interessanter lading.