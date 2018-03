Wat te doen als je spaar-geld erft?

Mick Zegers uit Amsterdam kreeg recentelijk een erfenis van zijn overleden moeder, die leed aan Alzheimer. „Een deel van het bedrag kan ik volgens de bank niet opnemen, omdat het op een geblokkeerde spaarrekening staat.” Hij wil weten of het spaargeld niet automatisch vrij zou moeten komen bij overlijden.

Bij de meeste financiële producten is bepaald dat het opgebouwde tegoed bij overlijden vrijkomt voor de nabestaanden. Daarbij is doorslaggevend wat er in de bankvoorwaarden staat over de situatie bij overlijden. In veel gevallen wordt bij overlijden van de rekeninghouder het bedrag op de rekening eerst geblokkeerd als de overledene de enige rekeninghouder was. Dit blijft zo totdat uit de verklaring van erfrecht blijkt wie gebruik kan maken van de rekening. Tot dat moment kunnen er geen transacties op de rekening plaatsvinden. Zo voorkomt de bank dat iemand die daartoe niet bevoegd is de rekening leeghaalt.

Het feit dat de moeder van de lezer aan Alzheimer leed is een ingewikkelde kwestie. De wet gaat ervan uit dat iemand wilsbekwaam is – en dus zijn eigen handelen kan overzien – tot het tegendeel is bewezen. Dat laatste is moeilijk te bewijzen, zowel door de financiële instelling als door de verzorgers. Zeker in het beginstadium van Alzheimer is er bij patiënten ook sprake van heldere momenten.

Om te voorkomen dat mensen onbedoeld financiële verplichtingen aangaan, kan een patiënt onder bewindvoering of onder curatele worden geplaatst. In zo’n geval wordt de persoon wilsonbekwaam verklaard en wordt bijvoorbeeld een familielid gemachtigd om financiële (bij bewindvoerderschap) en persoonlijke (bij ondercuratelestelling) beslissingen te nemen. Hiervan lijkt geen sprake in het geval van de lezer.

In de praktijk kan overigens lang niet altijd worden voorkomen dat er toch financiële overeenkomsten worden aangegaan. De bank is namelijk, anders dan bijvoorbeeld een notaris, niet verplicht om per cliënt te controleren of er sprake is van bewindvoering of ondercuratelestelling. „Iets wat in de praktijk ondoenlijk zou zijn”, legt Carol Rock van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) uit. „Dat zou immers betekenen dat aan iedere klant moet worden gevraagd of de persoon onder bewindvoering staat.” Deze informatie is niet openbaar, wel wordt bij zogenaamde registergoederen zoals een huis geregistreerd of dit onder bewindvoering valt.

Rock van de NVB legt uit dat banken wel een nadrukkelijke zorgplicht hebben. Dat betekent dat bankmedewerkers bij de dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht moeten nemen. Is er serieuze twijfel over de geestvermogens van een cliënt dan mag een bankmedewerker geen producten afsluiten. Rock: „De bank zal in zo’n geval navraag doen bij de hulpverlener van de persoon in kwestie.”

De stichting Alzheimer Nederland geeft een brochure uit over de financiële aspecten van de begeleiding van Alzheimerpatiënten. Op de site van de overheid (www.postbus51.nl) is verder alles te vinden over bewindvoerderschap.

