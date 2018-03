Waarom zijn het áltijd dezelfden die te laat zijn?

Rose Hibma uit Amsterdam – mevrouw Hibma voor haar leerlingen – merkt dat het altijd dezelfden zijn die te laat zijn voor de les. Hoe komt het nou, verzucht ze, dat sommige mensen gewoon niet op tijd kunnen komen?

Omdat ze niet op tijd vertrekken, is een simpel antwoord. Waarom vertrekken ze dan te laat?

Ten eerste is het begrip ‘tijd’ cultuurgebonden. Over het algemeen is het zo dat hoe zuidelijker je komt, hoe flexibeler het tijdsbesef is. In Noord-Brabant wordt al snel ‘Brabants kwartiertje’ geroepen als iemand iets te laat komt. In Spanje kijkt men niet op een uurtje en in Afrika zelfs niet op een dag.

‘‘Toen God de aarde schiep, gaf hij de Europeanen de klok en de Afrikanen de tijd’ – dat Afrikaans gezegde geeft wel aan hoe men aan de andere kant van de wereld tegen de tijd aankijkt”, zegt David Pinto, directeur van het Intercultureel Instituut in Amsterdam. Volgens Pinto bepaalt cultuur deels hoe punctueel mensen zijn, maar kunnen ze zich indien nodig wel snel aanpassen.

Te laat komen is ook een kwestie van persoonlijkheid, een onbewust boze persoonlijkheid, aldus Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Mensen met passief-agressieve trekken komen vaak te laat en houden zich niet aan afspraken”, zegt Derksen. „Die mensen zijn onbewust boos en uiten dit met laks gedrag waarmee ze weer agressie bij anderen opwekken. Ze doen dit niet expres. Ze denken gewoon echt dat ze steeds pech hebben, en daardoor te laat komen.”

Hoe om te gaan met notoire laatkomers? Duidelijk zijn over de consequenties, geven Pinto en Derksen allebei aan. Dan komt de boodschap meestal wel over. Mocht dit nou niet helpen, dan is therapeutische behandeling voor ‘onbewuste boosheid’ misschien een oplossing.

In hoeverre mevrouw Hibma geholpen is met dit stukje, is de vraag. Straks hoort ze naast de klassieke smoezen ‘ik had een lekke band’ of ‘de wekker ging niet af’, ook de variant: ‘ik wilde wel op tijd komen, mevrouw, maar ik ben passief-agressief’.

Forra de Jong