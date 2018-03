Vrees voor schending stemgeheim

De stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ dreigt met een kort geding tegen het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ze vreest dat het stemgeheim tijdens de waterschapverkiezingen in november wordt geschonden.

De kiezers stemmen dan per post. Daarvoor is gekozen omdat het systeem voor stemmen per internet onveilig bleek. Volgens de stichting maken de waterschappen bij het tellen van de stemmen straks echter gebruik van codes op stembiljetten. Die zijn te koppelen aan naam en adresgegevens van de kiezer, zegt de stichting.

Waterschappen kunnen zo zien wie hoe gestemd heeft. Vanaf dit jaar doen voor het eerst politieke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen.

Volgens Jacob Gunter, projectleider van de waterschapsverkiezingen, wordt de anonimiteit compleet gewaarborgd. „Waarom zouden waterschappen namen aan stemgedrag koppelen?”

Rop Gonggrijp, woordvoerder van ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’, noemt dat niet de juiste vraag: „Het gaat er niet om óf de waterschappen gegevens koppelen, maar of ze dat kúnnen.”