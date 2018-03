Star Wars: The Force Unleashed (PlayStation 3, Xbox 360).

Toen George Lucas de spelletjestak van zijn entertainmentimperium onlangs reorganiseerde, vestigde hij alle aandacht op twee games. Een daarvan: Star Wars: The Force Unleashed valt echter tegen.

De insteek is intrigerend: als hulpje van opperslechterik Darth Vader moet de speler de mysterieuze Force gebruiken. Zo kan hij met een druk op de knop voorwerpen en vijanden wegslingeren. Daarbij zijn de achtergronden vaak schitterend en is het verhaal, dat zich afspeelt tussen de films Revenge of the Sith en A New Hope onderhoudend.

Maar op speltechnisch vlak heeft Lucas steekjes laten vallen. De spelcamera staat bijvoorbeeld zo laag dat springen van platform naar platform onnodig lastig is, omdat de speler niet ziet waar hij terecht gaat komen. Zo’n slordigheid mag niet voorkomen in een grote productie als deze.

Niels ’t Hooft