Verkoop Friesland Vlees rechtmatig

Amsterdam, 23 sept. De verkoop van Friesland Vlees was rechtmatig. Er hoeft dan ook geen onderzoek te komen naar de gang van zaken rond de verkoop. Dat heeft de ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam gisteren bepaald. FNV Bondgenoten had om zo`n onderzoek gevraagd. De vakbond meende dat de mogelijkheid van een doorstart van de slachterij onvoldoende kans had gekregen. Eigenaar Aaldert Wildeboer verkocht de slachterij vorige maand en het bedrijf is sinds september dicht.