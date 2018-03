Van je familie moet je het hebben

Vermoeid zijn ze, en klaar met het leven – de bejaarden die in El Dorado, in het hart van Kansas, de blanke (voor)ouders van Barack Obama nog hebben meegemaakt. Ze herinneren zich zijn rebelse opa nog. Zijn cynische grootmoeder met haar stadse maniertjes. En natuurlijk Obama’s moeder, Stanley Ann Dunham, in haar jeugdjaren al een excentriek typetje.

Graag zijn ze bereid de verslaggever te helpen, zo vaak komt hier geen onverwacht bezoek meer over de vloer. Een 91-jarige haalt een schoenendoos met paperassen over Obama’s opa uit de kast. Een vriendin van Obama’s oma legt uit waarom die, 17 pas, zo overhaast trouwde. Een andere vriendin herinnert zich de afkeer van Obama’s oma van de enige zwarte leerling op school. „Daar stond ze vér boven”, mokt Virginia Ewalt, die op de Senior High School van Augusta, een paar kilometer van El Dorado, nog het toneel met de oma van Obama deelde.

Het zijn geen herinneringen die passen bij het imago dat Barack Obama graag van zichzelf verspreidt. Altijd benadrukt hij zijn dubbelzijdige afkomst – de vader uit Kenia, de moeder uit Kansas. Bill Clinton gebruikte in 1992 a place called Hope, zijn geboortedorp in Arkansas, om zijn band met het Amerikaanse platteland te benadrukken. Obama heeft El Dorado, Kansas.

Probleem is alleen dat in het stadje, waar ze de bibliothecaresse dit jaar ontsloegen omdat ze twee progressieve kinderboeken had ingekocht, niet veel warme herinneringen aan Obama’s familie voortleven. Daar waren zijn moeder en grootouders „te anders” voor, zoals Clarence Kerns (91) het zegt.

De rit over Interstate 70 van Denver, Colorado, naar El Dorado voert langs duizend kilometer boerenland. De Rocky Mountains vervagen op de achtergrond, vergeelde gras- en graanvelden reiken tot de horizon, kuddes zwarte buffels waren rond. Het dunst bevolkte gebied van de VS – een uur op de weg zonder tegenliggers is niets bijzonders.

El Dorado (12.000 inwoners) is een monument van vergane glorie. Een eeuw geleden werd hier tien procent van de mondiale olieproductie uit de grond gehaald. Nu zijn de bronnen opgedroogd en is de neergang ingezet: de bevolking krimpt en vergrijst, de middenstand verpietert, pakhuizen in Main Street staan leeg. Politieke percepties liggen al decennia vast. Links wordt hier beschouwd als vermogend, elitair en hedonistisch; rechts, met zijn respect voor religie, is er de bondgenoot van de kleine man.

Dus Obama mag hier roots hebben – de bevolking beschouwt hem als de vijand. Verpleegster Becky Bidwell kan je dat precies uitleggen. Anderhalf jaar geleden was ze de eerste inwoner van El Dorado die besloot geld te geven – 5 dollar en 25 cent – aan de campagne van Obama.

Haar zoon (40) verruïneerde zijn leven sinds hij in 2006 met PTSD (post-traumatische stress stoornis) terugkeerde uit Irak. Haar kleinzoon liet zich door de wervers van het leger verleiden het voorbeeld van zijn vader te volgen: hij dient nu in Irak. I hated Bush before it was cool, staat op een sticker op de zijdeur van haar truck.

Bidwell was geïmponeerd door Obama’s vroege verzet tegen de oorlog. Ze gaf hem alles dat ze maandelijks overhield; om rond te komen heeft ze twee banen – één in het ziekenhuis, één als privéverpleegkundige. En toen Obama dit voorjaar voor het eerst El Dorado aandeed om zijn band met Kansas onder de aandacht te brengen, mocht zij hem introduceren.

Sindsdien probeert ze het stadje warm te maken voor haar held. Maar El Dorado reageert onwennig. Nadat ze telefonisch een afspraak voor een evenement maakte met de barkeeper van het bekendste restaurant in Main Street, vond ze de eigenaar op haar weg. Woedend legde hij uit dat dit nooit door kon gaan. „Dan verlies ik 85 procent van mijn klanten.”

Een redenering waar de hoofdredacteur van de lokale krant, Julie Clements (26) van de El Dorado Times, wel kan inkomen. Ze wantrouwt Obama’s aandacht voor het stadje. „Vóór de campagne hoorde je hem er nooit over.” Haar lezers willen niets weten van een kandidaat die het recht op abortus in tact zou laten. Vandaar dat haar krant zelden over Obama schrijft. „Wie bereid is die morele grens te passeren, zal het hier altijd afleggen.”

Zelfs op 1434 Olive Street – waar het woninkje staat waarin Obama’s moeder opgroeide – is pas kort bekend dat de presidentskandidaat banden met El Dorado heeft. Eigenares July Scott, een vrolijke lerares, zegt dat ze het een paar weken eerder hoorde – van een buitenlandse televisieploeg. „Wát?”, roept haar 9-jarige zoontje in de gang. „Heeft Bahama hier gewoond?” Sorry, grinnikt zijn moeder. „Die naam is zo gek, hij kan ’m niet onthouden.”

Ze is lid van de Southern Baptist kerk, een conservatieve denominatie die de nadruk legt op „de heiligheid” van het leven. Om die reden stemde ze de laatste keren op Bush, en al is ze niet negatief over Obama – „hij is wel eerlijk, denk ik” – vindt ze het geen goed idee het land aan hem toe te vertrouwen. „Het zou wel goed zijn voor de waarde van ons huis”, zegt ze stralend.

Een paar straten verderop doet Clarence Kerns gastvrij open. Kerns (91) zat in de jaren dertig met Obama’s grootvader Stanley Dunham in de klas. Een groot avontuur. Tot zijn dood in 1992 hield hij als organisator van de jaarlijkse schoolreünie contact met Dunham, die met zijn vrouw een groot deel van Obama’s opvoeding voor zijn rekening nam.

Kerns herinnert zich Stanley Dunham als een jongen die tijdens de les zonder aanleiding het klaslokaal kon verlaten, meestal via het raam. Een arbeiderszoon met Kaukasisch bloed wiens moeder op zijn achtste zelfmoord pleegde. Een jongen met een onbesuisde natuur – maar ook een charmeur. „Hij kon je overal van overtuigen.”

Maar de overtuigingskracht ging gemakkelijk over in overdrijving. Kerns plukt uit zijn doos een briefje dat hij in 1990 nog van Dunham ontving: een afzegging voor de reünie waarin hij voor zijn oud-klasgenoten een overzicht van zijn familie geeft. Zijn eigen loopbaan vat hij samen met „twintig jaar meubels en twintig jaar verzekeringen”.

Dat van die meubels klopt nog wel, zegt Kerns – in El Dorado werkte Stanley als hulpje in een meubelzaak. „Maar verzekeringen? Twintig jaar? Dat zal wel niet.” Kerns: „Dat is weer een van die, hoe zal ik het zeggen, bijzondere verhalen van Stanley.”

Toen Obama dit voorjaar El Dorado bezocht, besloten Kerns en zijn vrouw hun schoenendoos mee naar het evenement te nemen. De Secret Service onderzocht de doos, en korte tijd later mochten ze achter de coulissen met Obama kennismaken. Als overtuigde Republikeinen – Bill O’Reilly (FoxNews) is hun favoriet – waren ze onder de indruk. „Dat warme heeft hij van zijn grootvader”, zegt Rovilla.

Ze waren destijds verrast dat uitgerekend Madelyn Lee Payne – het slimste, actiefste en arrogantste meisje van de klas – met Stanley Dunham, de mislukkeling, in het huwelijk trad. Nina Parry, altijd bevriend gebleven met Obama’s oma, weet nog dat ze op zomerse zondagen gingen dansen in The Blue Moon in Wichita, waar ze muziek van Benny Goodman en Glenn Miller speelden. Daar bleef Madelyn aan Stanley plakken.

Payne kwam uit een stabiel middenklasse gezin – maar voor haar klasgenoten was ze een elitaire tante. „Ze kon uit de hoogte doen”, zegt Virginia Ewalt. En ze was veel vrijer dan de andere meiden. Ze rookte. Ze dronk. „En ze was niet bang van jongens.”

Het was onder haar vriendinnen een publiek geheim dat ze stiekem al met Stanley Dunham was getrouwd – hij 23, zij 17 – toen ze haar middelbareschooldiploma nog moest halen. Een keuze die op het platteland bars werd afgewezen. „Ik mocht nooit meer met haar uit”, zegt Virginia Ewalt.

In de Tweede Wereldoorlog ging Stanley naar het front in Europa. Obama’s moeder werd in 1942 geboren: Stanley Ann werd ze genoemd – omdat haar vader zo graag een jongetje had gewild. Na de oorlog nam Obama’s opa Dunham zijn gezin op sleeptouw naar onder andere Californië, Texas en Hawaii, hun eindstation – en tussendoor woonden ze nog een paar jaar in El Dorado.

Het was geen warm weerzien. Obama’s moeder was een excentriek meisje met belangstelling voor onderwerpen die in het religieuze Kansas taboe waren: sterrenbeelden, humanisme, atheïsme. Obama’s grootvader kon zijn draai nog steeds niet vinden, en na een paar jaar nam hij zijn hele familie weer mee op sleeptouw. „Ze voelden zich duidelijk niet meer thuis in Kansas”, zegt Virginia Ewalt. „Daarom is het zo eigenaardig dat Obama nu naar ons toekomt en zegt: ik hoor bij jullie.”

Barack Obama werd op Hawaii voornamelijk door zijn grootouders opgevoed nadat het huwelijk van zijn moeder met zijn Keniaanse vader mislukte. Afgezien van enkele jaren in Indonesië met zijn moeder woonde hij bij Madelyne Payne en Stanley Dunham op Hawaii – terwijl zijn moeder met de rusteloosheid van haar vader de wereld afreisde.

Vriendinnen herinneren zich dat Madelyn Payne een vrouw werd die moeite had haar teleurstellingen te verbergen. Haar man bleef een type van twaalf ambachten en dertien ongelukken, zij werd een afwachtende vrouw. Ze maakte – slim, hardwerkend, gesloten – een fraaie carrière in de bankwereld, maar enthousiast kon ze nergens meer over worden.

En Nina Parry, haar levenslange vriendin, ziet veel van Madelyn Payne in Obama terug. „Dat harde werken, dat ambitieuze – dat is allemaal Madelyn. Ze heeft gewoon een blanke jongen van hem gemaakt.”

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Opa van Obama

In het artikel Van je familie moet je het hebben (dinsdag 23 september, pagina 4 en 5) staat dat de opa van Barack Obama een arbeiderszoon was met ‘ Kaukasisch bloed ’. Het gaat om een verkeerde vertaling van het woord Caucasian, dat ‘blank’ betekent.