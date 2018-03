Van het alleroudste jongetje tot moderne kunst

Achter twee doorzichtige wanden pronken de fossielen. „Het zijn onze kroonjuwelen”, vertelt Simon Gathero, onderdirecteur van het Nairobi National Museum, die me rondleidt. Met een zware sleutelbos opent hij de glazen grafkelder. Hij wijst naar onze stemmig belichte voorvaderen in de vitrines: „Kogelvrij en 24 uur per dag in het oog van de camera’s. Dit is één van de meest unieke collecties geraamtes. Deze jongen is het oudste, meest complete skelet ter wereld, van 1,6 miljoen jaar geleden”.

Op een regenachtige dag drieëneenhalf miljoen jaar geleden liepen drie wezens over een vlakte in Oost-Afrika. Een vulkaan had over het landschap een dunne laag as gelegd, die door de regen blubber was geworden. De voetafdrukken van de kaarsrechte, aapachtige wezens bleven achter en werden vereeuwigd door een nieuw laag as. De sporen van deze voorlopers van de mensheid werden ontdekt door de familie Leaky. Zij waren natuurbeschermers en paleo-antropologen en hun onderzoeken droegen bij aan de theorie dat de mensheid uit Oost-Afrika komt. De door hen gevonden oermensen zoals de oude ‘Turkana jongen’ kregen onderdak in het Nationaal Museum en bepalen nu het aangezicht van het museum.

Er hing altijd een archaïsche en koloniale stemming in het museum. Dat moest veranderen. Ten koste van acht miljoen euro is het in een nieuw jasje gestoken. Het werd afgestoft en volgens een nieuwe filosofie heropgebouwd. „Er is een geheel nieuw museum ontstaan, we benaderen de tentoonstellingen met een totaal ander concept dan vroeger”, bejubelt Gathero de na twee jaar bijna voltooide verbouwing.

Hij leidt me langs de zalen, ieder met een eigen thema. Voor het eerst zijn niet de kopieën, maar de originele geraamtes tentoongesteld. Als contrast met de oertijd hangt in een andere hal moderne kunst. En andere ruimtes zijn voor foto’s over Kenia’s koloniale geschiedenis. Het museum is groter en ruimer geworden. In een andere ruimte brengen foto’s van nu, van armzalige straatkinderen bijvoorbeeld, de bezoeker bij de tijd.

Het museum begon in 1910 als een hobbyclub van kolonisten en naturalisten. Het oude Afrika kende menig blanke ontdekker en verzamelaar. Tot twee jaar geleden was het museum een volgepropte vergaarbak van voorwerpen van kunst, geschiedenis, antropologie en prehistorie. „Het museum was oud, sommige tentoonstellingen dateerden uit de jaren vijftig”, zegt Gathero. Na de eerste grote verbouwing in bijna honderd jaar heeft het zijn muffe mantel afgeschud, maar het is een opvoedkundig instituut gebleven, een volksmuseum. „We vroegen onderwijzers om advies over de verbouwing”, legt hij uit, „iedereen moet zich hier kunnen thuis voelen, van toerist tot scholier”.

Nationale musea in Afrika zijn geen kunstparadijzen. Oost-Afrika leent zich daar ook niet goed voor. De kunst is toegepaste kunst, zoals beschilderde of met kralen versierde kalebassen, schilden, speren, snuifdozen. De meeste van die materialen vergaan. In het Nairobi Nationale Museum blijkt kunst vooral cultuur. De Zaal van Kenia is versierd met een metershoge stellage bestaande uit honderden kalebassen. „Iedere Keniaan vindt de specifieke kalebas van zijn stam hier. Eenheid in verscheidenheid”, zegt Gathero belerend.

In de hal met de titel de Cyclus van het Leven staan gebruiksvoorwerpen voor van de wieg tot het graf, zoals kettingen, kleren, kralen en grafstokken. De vraag wat hij het mooiste voorwerp vindt, verrast Gathero. „Misschien deze oude draagtas voor een baby”, wijst hij naar een zak van lang geleden, gemaakt van de huid van een dikdik, „want het doet me aan mijn jeugd denken. Bezoekers komen spullen bekijken die tot hun verleden behoren, zoals kettingen, armbanden en maskers.”

Dergelijke kunstzinnig bewerkte voorwerpen waren tot een kwart eeuw geleden overal in Afrika te koop, omdat ze nog werden gebruikt; nu bevinden ze zich in privéverzamelingen binnen en buiten Afrika en een klein deel verhuisde naar de vitrines van de musea. „Je moet iets van dit museum kunnen leren”, bepleit Gathero. Vandaag waren tweeduizend scholieren op bezoek. In de Hal van de Ontdekking mogen ze oude beenderen, kostuums en kalebassen aanraken. „We willen geen ‘niet aanraken museum’ zijn.”

De oubollige sfeer van de schoolmeester blijft het museum beheersen. Gathero leidt me naar de Hal van de Zoogdieren. De bezoeker kijkt bij een opgezet aardvarken naar een foto van een trein in een tunnel. En bij het jachtluipaard hangt een afbeelding van Kenia’s olympische hardlopers. „Wat hebben we geleerd van de natuur?”, stelt Gathero de vraag. Antwoord: dat net als een aardvarken mensen tunnels graven en dat ze hardlopen als een jachtluipaard. „De tentoonstellingen vroeger waren ééndimensionaal, nu passen we meer ideeën en concepten toe.” Bij de vitrine met een kaak van een zoogdier hangen we daarom een foto van de moderne mens voor een bord patat.

Het museum beschikt over negenhonderd verschillende opgeprikte vlinders, duizenden opgezette vogels, olifanten, leeuwen, zoogdieren op sterk water en andere exotische Afrikaanse fauna. Voor wilde dieren komen jaarlijks honderdduizenden toeristen naar Kenia; zij zullen die faam van Kenia in het museum bevestigd zien. Het museum beschikt over tienduizenden historische en tribale attributen, maar evenzoveel ontbreken er nog, vertellen medewerkers van het museum. Bij de heropening twee maanden geleden kondigde president Mwai Kibaki een campagne aan om de gemiste delen van het gestolen nationale erfgoed naar Kenia terug te halen: „Het gaat om cruciale aspecten van onze geschiedenis en culturele erfenis, we moeten er alles aan doen om ze terug te krijgen.”

Gathero maakt bij het afscheid een breed gebaar naar de kolossale balustraden en de hoge plafonds. „Het museum ziet er nu toch prachtig uit, we kunnen goed voor onze spullen zorgen. Voor geen enkel museum in Engeland of Amerika bestaat nog een reden om vroeger uit Kenia gestolen voorwerpen niet terug te geven.”

Om welke spullen gaat het? Gathero noemt als eerste leeuwen. Die beesten vraten ruim honderd jaar geleden tientallen arbeiders op van de spoorweg van de kust naar de binnenlanden. De opgezette leeuwenlichamen staan in vitrines in Chicago. Werden er ook kunstzinnige voorwerpen gestolen? Gathero vertelt over de schedel, hoofdtooi en leeuwenmantel van Koitalel arap Samoei, de eerste Keniaanse verzetsstrijder tegen de blanke kolonisten. „Die voorwerpen horen in ons museum thuis, hun ziel waart in Kenia rond”.