Van Commenée benoemd tot hoofdcoach UKA

LONDEN, 23 sept. De Britse atletiekunie UKA heeft Charles van Commenée vanochtend in Londen officieel benoemd tot hoofdcoach. De 50-jarige Nederlander verruilt deze functie voor zijn baan als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en rol als chef de mission van de olympische ploeg. Van Commenée volgt bij UKA Dave Collins op. In het verleden was de Nederlander in Engeland succesvol trainer van zevenkampster Denise Lewis. Na de tegenvallende prestaties van de Britse atleten bij de Olympische Spelen in Peking moet hij de nationale selectie klaarstomen voor de Spelen van 2012 in Londen.