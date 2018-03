Twee jaar cel voor blogger Maleisië

De kritische Maleisische blogger Raja Petra Rajaa Kamarudin moet twee jaar de gevangenis in omdat hij de islam beledigd zou hebben. Hij wordt vastgehouden onder de wet op de Binnenlandse Veiligheid, die levenslange opsluiting zonder proces mogelijk maakt. Minister van Binnenlandse Zaken Syed Hamid Albar zei vandaag dat Raja Petra wordt vastgehouden omdat hij met zijn publicaties „de woede van moslims zou kunnen wekken” in het etnisch en religieus diverse Maleisië.

„We zijn tevreden dat er sterke argumenten zijn om hem voor twee jaar vast te houden”, zei de minister. Over een half jaar zal de zaak worden herzien om vervroegde vrijlating te overwegen. Rechters mogen slechts toezien op de afweging van de minister.

Raja Petra heeft op zijn weblog annex nieuwssite Malaysia Today regelmatig leden van de regering beschuldigd van betrokkenheid bij schandalen. Kort voor zijn arrestatie op 12 september had hij geschreven dat vicepremier Najib Razak betrokken zou zijn bij de moord op een Mongoolse vertaalster, een zaak waarvan de expliciete details Maleisië in de ban houden. De vicepremier zou een relatie met de vertaalster hebben gehad.

De regering maakt moeilijke tijden door, nadat zij in maart haar vertrouwde tweederde meerderheid in het parlement is kwijtgeraakt. Zij staat onder druk van oppositieleider Anwar Ibrahim, die onlangs is teruggekeerd in de politiek en zoveel parlementariërs voor zich wil winnen dat hij een meerderheid heeft en de regering tot aftreden kan dwingen.

Website Malaysia Today op mt.m2day.org