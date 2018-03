tv nieuws en documentaires ZDF-History: Die heißesten Momente des Kalten Krieges ZDF, 20.15-21.00u. ZDF-History kondigt met het geschiedenismagazine nieuwe onthullingen aan. Vijf momenten die tijdens de Koude Oorlog hadden kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog, komen voorbij in een reconstructie. De programmamakers beloven spectaculaire feiten. ** FILE ** In this Aug. 21, 1968, file photo, a Soviet tank and armored personnel carrier move into downtown Prague as part of the occupation of the Czech capital and other parts of the country by troops of Russia, Poland, Hungary, Bulgaria and East Germany. The tensions mounted quickly like a scene from the Cold War: Russia using force to quell Georgia, the United States warning that the Kremlin's behavior was "unacceptable." (AP Photo, File)

Associated Press