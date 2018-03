tv nieuws en documentaires Hou me vast, laat me los Ned.2, 23.30-0.35u. De jongetjes op de Mulburry Bush School (internaat in Oxford) hebben geregeld woede-uitbarstingen waarbij ze slaan, schoppen en spugen. Documentairemaakster Kim Longinotto, filmde de gebeurtenissen vanuit het perspectief van de kinderen, waardoor de kijker compassie met hen houdt.