tv andere aanraders The Grandmother (David Lynch, 1970) Arte, 1.10-1.45u. Een hele vroege, en hele korte Lynch met animatie en echte film. Een klein jongetje dat door zijn ouders wordt getiranniseerd omdat hij nog niet zindelijk is, plant een zaadje in een hoopje modder in zijn bed. Het plantje ontkiemt, bloeit en groeit uit tot een vrouwfiguur: zijn grootmoeder of meer symbolisch, moeder Aarde. Het thema geboorte kwam terug in Lynch’ speelfilmdebuut Eraserhead (1978), de combinatie oma-jongetje in de serie Twin Peaks.