Turkse banken zijn niet eng

1Bij welke spaarrekening krijg ik de hoogste rente?

De Haagse bank NIBC geeft sinds twee weken de hoogste rente (5,25 procent) bij een internetspaarrekening met vrij op te nemen spaartegoed. Om de ontwikkelingen op de spaarmarkt bij te kunnen houden is het verstandig om spaarwebsites regelmatig te raadplegen. Verschillende websites vergelijken spaarrekeningen en deposito’s met elkaar. Een van die sites is www.spaarwinstcalculator.nl, waarop alleen spaarrekeningen staan die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen.

Behalve nieuwkomers NIBC en de spaarrekening Icesave van de IJslandse bank Landsbanki zijn er nogal wat Turkse banken actief op de Nederlandse spaarmarkt. De meeste grote, Nederlandse banken bungelen onderaan de lijst als het om rentepercentages op spaarrekeningen gaat. Omdat we niet alleen een spaarzaam maar ook een behoudend volkje zijn en niet snel overstappen, zal daar weinig aan veranderen.

2 Waarom zou ik geld bij een onbekende, buitenlandse bank stallen en zo het risico lopen dat ik het kwijtraak?

Spaargeld is net zo veilig bij een onbekende, buitenlandse bank als bij een bekende Nederlandse, mits de bank een Nederlandse bankvergunning heeft en onder het depositogarantiestelsel valt. De Nederlandsche Bank, een „zure toezichthouder” in de woorden van bankpresident Nout Wellink, deelt alleen vergunningen uit aan betrouwbare banken. Mochten ze onverhoopt toch omvallen, dan krijg de spaarder zijn geld tot 20.000 euro helemaal terug. Van 20.000 tot 40.000 euro spaargeld is 90 procent gegarandeerd. Voor en/of-rekeningen gelden dubbele bedragen.

Voor wie meer spaargeld hebt, is het verstandiger dit te verspreiden over verschillende banken. Let op dat ze niet hetzelfde moederbedrijf hebben, anders geldt de garantie maar één keer. Meer informatie over het depositogarantiestelsel is te vinden op de website van De Nederlandsche Bank. Daar is ook te controleren of een bank onder het garantiestelsel valt (www.dnb.nl).

3Hoe weet ik of de hoge rente die wordt beloofd niet na een jaar alweer wordt verlaagd?

Dat is niet te voorzien. Het kan heel goed zijn dat de prachtige rente die de spaarder nu wordt voorgehouden, na verloop van tijd omlaaggaat. Raadpleeg hiervoor de Geldgids, die wordt uitgegeven door de Consumentenbond. Banken worden in deze gids beoordeeld op dit onderdeel. Bij een depositorekening is er altijd sprake van een vast rentepercentage. Nadeel van deze rekeningen is dat de spaarder aan die rente ook vastzit als de rente op de markt verder stijgt.

4 Waar moet ik op letten als ik een spaarrekening open?

In ieder geval niet alleen op het rentepercentage, want meer zaken zijn van belang. Desondanks: hoe hoger de rente, des te groter de kans dat er beperkende voorwaarden aan een rekening kleven. Het is dus belangrijk om goed te weten wat die voorwaarden inhouden.

Zo zijn er rekeningen waar niet kan worden bijgestort, zodat de spaarder nog een spaarrekening moet openen als die weer wat geld overheeft. Er zijn rekeningen waar niet tussentijds geld van af te halen is en rekeningen waar dat wel mag, maar tegen betaling van een boete. Er zijn ook spaarrekeningen die een lage basisrente geven en daarbovenop een hoge bonusrente als het geld een bepaalde tijd vast blijft staan. Als daarvan tussentijds geld wordt opgenomen, krijgt de spaarder over het opgenomen bedrag alleen de basisrente. Ook hebben sommige banken als lokkertje een hoge ‘instaprente’. Na bijvoorbeeld een half jaar zakt de rente dan soms met procentpunten terug. Lees daarom altijd goed de kleine lettertjes vóór het openen van een spaarrekening.

5 Moet ik rekening houden met de economische ontwikkelingen in Amerika?

Veel Amerikaanse banken hebben hun klanten de afgelopen decennia in staat gesteld meer geld uit te geven dan ze hadden, met name aan huizen. Nu kunnen de klanten hun schulden niet meer terugbetalen en komen de banken in problemen. Nederlandse banken (en zij niet alleen) hebben schuldpapieren overgenomen van Amerikaanse banken, die nu niets meer waard zijn. Sommige hebben daardoor miljarden euro’s moeten afschrijven. Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen welke lijken er nog uit de kast zullen vallen, verzekert president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank dat de Nederlandse banken gezond zijn. De ene bank is de andere niet, maar er is geen reden om aan te nemen dat in Nederland actieve (spaar)banken binnenkort over de kop gaan.

Marike Kerbert