Tennisbond maakt geplaatsten bekend

LONDEN. De internationale tennisfederatie ITF heeft gisteren officieel de acht geplaatste landen voor de loting voor de eerste ronde van de wereldgroep van de Davis Cup bekendgemaakt. Nederland krijgt vandaag in Madrid, Argentinië, Spanje, Rusland, Verenigde Staten, Kroatië, Zweden, Duitsland of Frankrijk als tegenstander. De eerste ronde van de Davis Cup wordt in maart gespeeld.