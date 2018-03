Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Studenten van de Haagse Hogeschool interviewden in opdracht van Gezin in Balans van Humanitas tien kinderen van wie de vader of moeder in de gevangenis terechtkwam. Naar aanleiding daarvan een gesprek met een moeder en haar 15-jarige zoon. In 2006 belandde de moeder in de gevangenis wegens oplichting en fraude. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Reportage over de ophef die in Tholen is ontstaan over een film over de watersnoodramp van 1953. Reformatorische christenen in de Zeeuwse gemeente vinden het ongepast om de dramatische gebeurtenissen van 1953 te romantiseren. Bovendien zijn veel dorpsbewoners bang dat de film oude wonden zal openrijten. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Verder nieuws over de falende patiëntenzorg in een Amsterdamse psychiatrische kliniek, met reacties. Ook aandacht voor het Labour-congres in Manchester en voor de speech van Gordon Brown daar. Ned.2, 22.15-22.45u.

praatprogramma

De wereld draait door. Regisseur Robert Jan Westdijk over zijn film Het echte leven, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Gitaarvirtuoos Harry Sacksioni geeft zijn geheimen prijs van de fingerstyle-gitaarmethode en Willem Nijholt over bekende en nieuw ontdekte kolderliedjes van Toon Hermans. Matthijs van Nieuwkerks tafelheer is Cornald Maas. Ned.3, 19.30-20.20u.

Het elfde uur. Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings vertelt over het plan voor 560 kilometer nieuwe spitsstroken en extra rijstroken. Tien jaar geleden werd Hester van Nierop door een drugscrimineel in het noorden van Mexico vermoord. Haar moeder Arsène van Nierop richtte de Stichting Hester op om de talloze vrouwelijke moordslachtoffers in het Mexicaanse Ciudad Juárez hulp te bieden en schreef er een boek over: Noodkreet uit Juárez. Ned.2, 21.20-22.00u.

Pauw & Witteman. Johan Faber schreef het boek Wat bezielde Volkert van der G. en hij komt met onthullende feiten over de moordenaar van Pim Fortuyn. Internetondernemer Mark van der Chijs richtte in China Tudou.com op, een Chinese versie van YouTube die is uitgegroeid tot China’s grootste online-videosite. Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst praat over haar departement. Ned.1, 23.05-0.00u.

documentaire

Compassie 2: Hou me vast, laat me los. Documentaire over de Mulberry Bush School waar kinderen terechtkomen die, meestal vanwege een traumatische gebeurtenis, niet meer te handhaven zijn. Op Mulberry krijgen de kinderen intensieve aandacht in plaats van straf. Ned.2, 23.30-0.35u.

Informatief

Opgelicht. Consumentenvoorlichtingsprogramma met onder meer een piepjonge oplichter, die 100.000 euro buitmaakte. Toen hij werd aangehouden was het geld op. Maarten wil zijn leven beteren, heeft in de studio een heftig gesprek met één van zijn slachtoffers en geeft de kijkers een waarschuwing mee. Verder wordt een autodief, die luxe auto’s niet meer terugbrengt na een proefrit, op heterdaad betrapt. Presentatie: Antoinette Hertsenberg. Ned.1, 21.10-21.50u.

Losing it: Griff Rhys Jones on anger. De Engels komiek, schrijver en acteur Griff Rhys Jones kijkt openhartig naar woedeaanvallen van hemzelf en anderen. Griff praat met familie, vrienden en collega’s over zijn boosheid. Ook journalist Rosie Millard, chef-kok Heston Blumenthal en komiek Rory McGrath vertellen over momenten dat zij hun zelfbeheersing verloren. BBC 2, 22.00-23.00u.

Cinemania. Films thematisch benaderd aan de hand van de filmagenda. Aflevering: Humor. Ned.3, 23.45-0.20u.

muziek

Later live ... with Jools Holland. Muziekprogramma met optredens van Elbouw, David Gilmour, gitarist van Pink Floyd, Natalie Cole, Roots Manuva en Katy Perry. BBC 2, 23.00-23.30u.

sport

RTL Voetbal: KNVB Beker. Rechtstreeks verslag van de wedstrijd in de tweede ronde tussen jong PSV en PSV, gevolgd door AZ tegen Heracles Almelo. RTL 7, 18.30-22.45u.

KNVB Beker: samenvattingen. Samenvatting van de andere wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB Beker. RTL 7, 22.45-0.00u.