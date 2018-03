Telegraaf koopt huis-aan-huismedia

Amsterdam, 23 sept. De uitgever van huis-aan-huisbladen Holland Combinatie neemt zijn branchegenoten Janssen Pers Postiljon Uitgeverij (JJPU) en Weekbladen Groep Midden-Nederland (WGMN) over van Nederlandse Weekbladen Groep. Dat maakte moederbedrijf Telegraaf Media Groep (TMG) van Holland Combinatie gisteren bekend. JPPU en WGMN geven huis-aan-huisbladen uit in Zuid-Holland en Utrecht in een wekelijkse oplage van circa 550.000 exemplaren. Holland Combinatie is bovendien eerder deze maand in de regio Rotterdam-Rijnmond begonnen met de verspreiding van De Echo in een wekelijkse oplage van 650.000 stuks. Daardoor heeft het bedrijf nu 115 titels in handen met een totale oplage van 3,7 miljoen.