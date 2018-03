Tanghe regisseur Antwerpen

De Vlaamse regisseur Dirk Tanghe wordt artistiek leider van het Antwerpse Publiekstoneel, een nieuw Belgisch gezelschap dat klassiek repertoire voor een breed publiek wil brengen. Tanghe trad deze lente terug als artistiek leider van de Utrechtse Paardenkathedraal.

In januari komt de eerste voorstelling uit van het Publiekstoneel, Zaterdag, zondag, maandag van Eduardo de Philippo. De oprichting is een gevolg van het Theatermanifest, een actie deze zomer van zo’n vijftig Belgische acteurs die meer werkgelegenheid bepleitten. Het Publiekstoneel is onderdeel van de Music Hall Group van Geert Allaert – een soort Belgische Joop van den Ende. De oprichting ervan doet denken aan Van den Ende’s soortgelijk initiatief Toneelmeesters, geleid door Hans Croiset, dat dit jaar voortijdig ter ziele ging wegens te hoge kosten. Een verschil is dat Allaert subsidie krijgt voor zijn Publiekstoneel.

De romanticus Dirk Tanghe (Torhout, 1956) maakte vanaf 1983 in België opvallende regies als De getemde feeks en Wie is er bang voor Virginia Woolf? In 1996 kwam hij naar Utrecht, waar hij naam maakte met De wereldverbeteraar en Reigen. Hoewel hij ook sobere stukken regisseert, is hij vooral bekend van zijn overrompelende, circusachtige voorstellingen die bruisten als champagne, zoals Midsummernightsdream. Hij verliet Utrecht, omdat het bestuur de Paardenkathedraal wilde omvormen tot groot stadsgezelschap, en Tanghe ongeschikt vond als leider ervan.