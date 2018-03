HTC T-Mobile G1: Google Android smartphone kost 179 dollar

Google introduceert, samen met HTC en T-Mobile, de eerste telefoon met een Android besturingssysteem. Amerikanen betalen er vanaf 22 oktober 179 dollar voor, maar Nederlanders moeten nog een paar maanden op het toestel wachten tot begin 2009.

[UPDATE jan. 2009: lees hier de Nederlandse review van de G1]

Android, gebaseerd op Linux, is Google’s antwoord op iPhone OS X van Apple en zal op meerdere toestellen werken. De eerste smartphone wordt de G1 van HTC, een apparaat met touchscreen en een volledig toetsenbord. De telefoon ondersteunt draadloze netwerken, maar is vooral bedoeld om te surfen met mobiel datanetwerk van de T-Mobile netwerken. Het toestel kan wereldwijd surfen en bellen met dual band umts en quad band gsm. De telefoon is - net als de iPhone - in zwart en in wit verkrijgbaar. En in bruin, voor de liefhebbers.

Bekijk hier een korte demo van Google:

Amerikanen betalen 179 dollar voor het toestel als ze een abonnement bij T-Mobile nemen (35 dollar/maand). De G1 ligt in de VS op 22 oktober in de winkel. Begin november volgt in Groot-Brittannië, en in het eerste kwartaal in de rest van Europa. De prijsstelling is te vergelijken met die van de iPhone.

>>Na de knip meer video’s.

Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin waren ook op de presentatie aanwezig. Zij vergisten zich ook al door de Android Market per ongeluk App Store te noemen, naar de naam die Apple gaf aan zijn mobiele software-winkel. (op 44:40 in het filmpje hier) Maar waar Apple kiest voor een gesloten systeem (iPhone-software van andere ontwerpers moeten worden afgerekend bij Apple, voordat gebruikers het kunnen installeren) wil Google Android geheel open houden.

iPhone



De vergelijking met de iPhone is snel gemaakt: Android is een systeem dat de telefoon computerachtige functionaliteit geeft, bijvoorbeeld bij mobiel internet en zoeken. Daarnaast heeft HTC een (minder geavanceerd) aanraakscherm en ook ongeveer het formaat van een iPhone - zij het dikker dankzij het extra keyboard. Waar Apple steunt op muziek en video van de eigen iTunes Store, heeft Android een directe link naar Amazon.com om liedjes mobiel aan te schaffen. Een videospeler zou niet standaard zijn; die moet eerst (gratis) gedownload worden uit de Android Market. Bekijk ook deze vergelijking tussen de iPhone en de G1 op CCN.com.

Engadget testte ondertussen de browsers van beide telefoons, in de lawaaiierige testruimte in New York:





Andere concurrenten

Er zijn overigens genoeg andere concurrenten voor de iPhone. De Sony Experia X1 (werkt met Windows Mobile) komt ook deze week uit. Daarnaast introduceerde Nokia de Nokia N96, een smartphone met tv, maar nog steeds zonder aanraakscherm. Tenslotte heeft HTC nog zijn Touch Pro, die behoorlijk op de G1 lijkt. Dit toestel werkt echter op Windows Mobile. Alleen Nokia heeft nog geen touchscreen apparaat gemaakt. RIM heeft inmiddels al wel een Blackberry met aanraakscherm ontworpen die elk moment op de markt gebracht kan worden: de Blackberry Storm.

Specificaties

De T-Mobile introductie in New York bevatte verder weinig verrassingen. De toestelspecificaties waren al grotendeels uitgelekt, compleet met foto’s. De telefoon heeft een drie megapixel camera (onduidelijk is of je er ook video’s mee kan maken), een 1 GB geheugenkaartje is standaard en een volledig QWERTY-toetsenbord. De webbrowser is gebouwd op dezelfde fundamenten als Google Chrome browser.

Bekijk hier de volledige specificaties.

Word en Excel- bestanden kunnen wel bekeken worden op een Android telefoon, maar Exchange compatibiliteit (voor ondersteuning van zakelijke email) is er nog niet. Google verwacht dat een andere ontwikkelaar die functionaliteit zal ontwerpen. De telefoon ondersteunt overigens wel push email (via Gmail), zodat nieuwe berichten automatisch binnenkomen. En - een belangrijk pluspunt ten opzichte van de iPhone - Android heeft wel copy & paste functionaliteit. Synchroniseren met een pc kan deze G1 met Android niet: Google gaat er vanuit dat alle afspraken en mail online worden gesynced op de Google-server.

Daarnaast biedt de G1 een staalkaart van alle Google-diensten: Calender, Google Talk als instant messenger, Streetview (met grappige kompas-functie, bekijk het onderstaande filmpje op ± 32 seconden), video’s van Youtube en natuurlijk Google Search.