Strenge eisen voor WK zwemmen

NIEUWEGEIN, 23 SEPT. De KNZB heeft strenge eisen gesteld voor deelname aan de WK zwemmen van 2009 in Rome. Technisch directeur Jacco Verhaeren heeft de zestiende tijd in de series van de Spelen in Peking als uitgangspunt genomen voor de WK-limieten. Voor de 50-meternummers ligt de lat nog hoger. Tot dusver hebben individueel alleen Marleen Veldhuis (50 en 100 vrij), Ranomi Kromowidjojo (100 vrij), Inge Dekker (100 vrij en 100 vlinder) en Hinkelien Schreuder (50 vrij) aan de norm voldaan